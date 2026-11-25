(İZMİR) - Foça Belediyesi, Bilimler Vakfı'na 29 yıllığına bedelsiz tahsis edilen taşınmazın geri alınmasının siyasi veya kişisel bir karara değil, yasal zorunluluğa dayandığını, alanın halkın ücretsiz yararlanabileceği eğitim ve yaşam alanına dönüştürüleceğini bildirdi.

Foça Belediyesi'nden Yeniköy Mahallesi'nde Bilimler Vakfı'na tahsis edilen belediyeye ait taşınmazın tahliye sürecine ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde bazı yayın organlarında, Yeniköy Mahallesi'ndeki belediye taşınmazının Bilimler Vakfı'ndan geri alınmasının siyasi bir tercih ya da kişisel bir tutum olduğu yönünde değerlendirmeler yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki hususları paylaşmayı gerekli görüyoruz. Halkın ortak malı, kanuna aykırı biçimde ticari bir kamp alanına dönüştürülmüştür. 2019 yılında 'ortak hizmet projesi' denilerek Bilimler Vakfı'na 29 yıllığına ve bedelsiz bırakılan bu alan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesi, 5018 sayılı Kanun'un 47. maddesi ve Sayıştay Genel Kurulu'nun 16 Ekim 2017 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca ancak kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilebilir; ortak hizmet projesi ise yalnızca Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflarla yapılabilir.

Söz konusu vakıf bu şartları taşımadığı gibi, Foça halkına ait bu araziyi kendi internet sitesindeki ilanlarla kişi başı haftalık 12.500 TL'ye varan ücretlerle pazarlanan ticari bir kamp alanına dönüştürmüştür. Halkın ortak malı, bedelsiz olarak alınıp belirli bir kesime yüksek ücretlerle sunulan bir gelir kaynağına çevrilmiştir. Bir protokolün imzalanmış olması, onu hukuka uygun kılmaz. Kamu malı üzerinde kanunun tanımadığı bir hak, bir imza veya bir meclis kararıyla doğmaz; geçen zamanla da meşruluk kazanmaz. Hukuka aykırı bir işlemi tespit eden idarenin görevi onu sürdürmek değil, gidermektir. Protokolün önceki dönemde yapılmış olması, bugün yapılan işlemi siyasi değil, yasal bir zorunluluk haline getirmektedir."

"HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Karar kişisel değil, Meclis kararıdır; Sayıştay da aynı tespiti yapmıştır. Tahsis kararları, İmar ve Hukuk Komisyonlarının raporu doğrultusunda Foça Belediye Meclisinin 5 Kasım 2024 tarihli ve 217 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Sayıştay'ın 2025 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu (Bulgu 2) da tahsisin mevzuata açıkça aykırı olduğunu tespit etmiş; taşınmazın tahliye edilerek teslim alınmasını, ruhsatsız yapılara İmar Kanunu yaptırımlarının uygulanmasını, ecrimisil tahakkuk ettirilmesini ve iptal kararını uygulamayanlar dahil sorumlular hakkında işlem başlatılmasını istemiştir. Belediyemizin bu işlemleri yapmama gibi bir takdir yetkisi yoktur.

Eğitim tesisi hiç yapılmamış, Foça'nın doğası işgal edilmiştir. Protokole göre yapı ruhsatından (1 Ekim 2021) itibaren iki yıl içinde, yani 2023 yılında tamamlanması gereken eğitim tesisi hiç inşa edilmemiştir. Bunun yerine Foça'nın eşsiz doğası; taşınmaz ve yan parseller dahil olmak üzere ruhsatsız barakalar, konteynerler, karavanlar ve çadırlarla fiilen işgal edilmiş; imara aykırı yapılaşma, çevre ve görüntü kirliliğine yol açılmıştır. Doğasıyla var olan Foça'da, kamu arazisinin bu şekilde kullanılmasına göz yummak, belediyemizin doğayı koruma sorumluluğuyla bağdaşmaz. Bilimin ve eğitimin her zaman yanındayız. Ancak 'bilim' adı altında kamuya ait bir arazinin kanuna aykırı şekilde bedelsiz kullanılmasına ve ticari kazanca dönüştürülmesine onay veremeyiz. Tartışılan bilimin değeri değil, Foça halkına ait bir taşınmazın hukuka uygun yönetilip yönetilmediğidir. Bu alan rant ve ticarete değil, halka açılacaktır. Tahliye sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu kıymetli arazi asla ranta veya ticari amaçlara açılmayacaktır. Alanı yeniden doğasına kavuşturacak; başta Foçalı çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere herkesin ücretsiz yararlanabileceği gerçek bir kamusal eğitim ve yaşam alanı olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."