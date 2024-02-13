Foça\'da Termal Turizm Amaçlı Sondaj Projesi İncelemeleri

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Foça'da açılmak istenen Termal Turizm Amaçlı Sondaj Projesi'nin mahkeme bilirkişi heyeti, söz konusu alanda incelemeler yaptı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Foça'nın doğal güzellikleri en önemli zenginliklerimizdendir. Termal sondaj projesinin doğamızı ve halkımızın sağlığını tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Foça'da açılmak istenen Termal Turizm Amaçlı Sondaj Projesi'nin mahkeme bilirkişi heyeti, söz konusu alanda incelemelerde bulundu. Foça Belediyesi tarafından projenin iptali için açılan davanın mahkeme bilirkişi heyeti, ilçe halkı tarafından projenin Foça'ya vereceği zararları ifade eden pankartlarla karşılandı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Foça'nın doğal güzellikleri en önemli zenginliklerimizdendir. Termal sondaj projesinin doğamızı ve halkımızın sağlığını tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz. Geleceğimize onarılmaz zararlar vereceğine inandığımız bu projenin iptali için tüm yasal haklarımızı kullanarak mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu üyeleri de termal sondaj projesinin Foça'nın tarım alanlarını, su kaynaklarını ve doğal güzelliklerini tehlikeye atacağını, buna projeye karşı ses yükselterek kamuoyunu bilgilendirmeye ve Foça'yı korumak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.