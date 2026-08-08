Fransız Aktivist Müslüman Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransız Aktivist Müslüman Oldu

Fransız Aktivist Müslüman Oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yusuf Selahattin ismini alan Sebastian Michelot, Filistin konvoyunda Müslüman olduğunu açıkladı.

Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Bosna-Hersek'ten Batı Şeria'ya doğru yola çıkan Filistin Konvoyu'na Fransa'dan katılan Sebastian Michelot isimli aktivist, Türkiye'de müslüman olduğunu açıkladı. Aktivist, Yusuf Selahattin ismini aldığını belirtti.

20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı konvoy, Filistin'e destek amacıyla Bosna-Hersek'ten yola çıktı. Türkiye üzerinden güzergahına devam eden konvoy, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine ulaştı.

Konvoya Fransa'dan katılan Sebastian Michelot, Türkiye'de bulunduğu sırada müslüman aktivistlerden etkilendiğini ve İslam dinini benimseme kararı aldığını söyledi. Şehadet getiren Sebastian, bundan sonra Yusuf Selahattin ismini kullanacağını ifade etti.

Siverek'te tercüman aracılığıyla İHA muhabirine konuşan Yusuf Selahattin, müslüman olma kararına ilişkin, "Müslüman olma kararını aldım. Çünkü müslüman olmak zaten insan olmak demektir. Özellikle Türk halkı arasında bunu çok iyi hissettim. Buraya geldiğimde şunu fark ettim ki zaten ben uzun zamandır müslüman gibi yaşıyorum. Bu nedenle müslüman oldum" dedi.

"Filistin davasına daha fazla destek vermem gerektiğini düşündüm"

Filistin konusuna ilgisinin nasıl başladığı sorusunu yanıtlayan Yusuf Selahattin, "Savaştan bir süre önce Filistin davasını araştırmaya başladım. Gazze'den sonra Batı Şeria'da İsrail'in yaptıklarından sonra bu davayla daha fazla ilgilenmeye başladım. Oradaki zulüm ve soykırımı gördükten sonra kendi kendime, 'Benim bu davaya daha fazla destek vermem lazım' dedim. Devam edeceğim, elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.

"Boykot çağrısı yapmaya devam edeceğim"

Fransa'ya döndükten sonra Filistin konusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirten Yusuf Selahattin, "Fransa'ya döndükten sonra kesinlikle elimden geleni yapmaya devam edeceğim. İsrail'i boykot etmeye devam edeceğim. Oradaki insanları ve çevremi boykot etmeleri için çağrı yapacağım. İlerideki tüm konvoylara katılıp bunu en üst düzeyde tutmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Filistin, Fransız, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fransız Aktivist Müslüman Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

13:13
İstanbul’da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var
13:10
Altın için dudak uçuklatan tahmin Dev banka rakam verdi
Altın için dudak uçuklatan tahmin! Dev banka rakam verdi
12:52
Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk’tan olay karar
Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar
12:49
Manifest konserinde ortalık karıştı Bir anda sahneye atladı
Manifest konserinde ortalık karıştı! Bir anda sahneye atladı
12:43
Sahillerde yeni dönem Bakanlığa bakım, güvenlik ve işletme yetkisi
Sahillerde yeni dönem! Bakanlığa bakım, güvenlik ve işletme yetkisi
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 13:30:44. #7.12#
SON DAKİKA: Fransız Aktivist Müslüman Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.