Fransız Gazetesi, Gazze Şeridi'ndeki Açlıkla Mücadele Eden Gazzelilerle Dalga Geçti - Son Dakika
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Fransız Gazetesi, Gazze Şeridi'ndeki Açlıkla Mücadele Eden Gazzelilerle Dalga Geçti

Fransız Gazetesi, Gazze Şeridi\'ndeki Açlıkla Mücadele Eden Gazzelilerle Dalga Geçti

Fransız gazetesi Liberation, Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti. Gazete, yayınladığı küstah karikatürde açlıkla mücadele eden Gazzelileri aşağılayıcı bir şekilde tasvir etti.

11.03.2024 23:03  Güncelleme: 23:06
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Fransız gazetesi Liberation, yayınladığı küstah karikatürle Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti.

İsrail'in yeterli düzeyde gıda ile tıbbi malzeme girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluk nedeniyle bugüne kadar 27 kişi hayatını kaybederken, Fransız gazetesi Liberation yayınladığı küstah karikatür ile açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti. Gazete, Ramazan ayının başlaması nedeniyle yayınladığı çirkin karikatürde fare ve hamamböceklerini yakalamaya çalışan Filistinli bir erkeği, daha iftar vaktinin gelmemesi nedeniyle Filistinli bir kadının eline vurarak onu durdurmasını tasvir etti. Karikatürde ayrıca İsrail ordusu tarafından bombalanan bir binanın enkazı altında kalan bir kişinin eli de yer aldı. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fransız Gazetesi, Gazze Şeridi'ndeki Açlıkla Mücadele Eden Gazzelilerle Dalga Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransız Gazetesi, Gazze Şeridi'ndeki Açlıkla Mücadele Eden Gazzelilerle Dalga Geçti - Son Dakika
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