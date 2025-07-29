Fransız Turistler Karapınar'da Türk Misafirperverliğini Deneyimledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Fransız Turistler Karapınar'da Türk Misafirperverliğini Deneyimledi

Fransız Turistler Karapınar\'da Türk Misafirperverliğini Deneyimledi
29.07.2025 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız çift, Konya'nın Karapınar ilçesinde doğa güzelliklerini keşfetti, Türk misafirperverliğini deneyimledi.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Fransız turist çift, Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi. Turist çift, Meke Gölünü gezdi, krater gölü olan Acıgöl'de yüzdü, Çıralı Yaylasında bir ailenin evine misafir oldu.

Öğretmen olan Beryl ve fotoğraf sanatçısı Bruno Grancho çifti, gezmek için geldikleri Türkiye'de Konya'nın Karapınar ilçesinin Çıralı Yaylası'nda misafir oldu, unutulmaz anlar yaşadı. Yöre halkından Asım ve Emet Yazgan çiftinin misafiri olan Grancho çifti, yaylada geçirdikleri 3 gün boyunca hem doğanın tadını çıkardı, hem de Türk misafirperverliğini yakından tanıma fırsatı buldu. Çıralı Gölü, Meke Gölü, Acıgöl ve çevresindeki obrukları gezen çift, Acıgöl'de yüzdü.

"Fransa'da anlatmışlardı ama şimdi kendimiz deneyimledik"

Şimdiye kadar Belçika, Lüksemburg, Almanya, Avusturya, Macaristan ve Romanya gibi ülkeleri gezen çift, Türkiye'ye ilk defa geldiklerini ve doğal güzelliklerinden etkilendiklerini ifade etti. Büyük şehirlerin kalabalığından uzak durmayı tercih ettiklerini belirten çift, İstanbul'un ardından Antalya sahillerini gezerek İç Anadolu Bölgesine yöneldik. Küçük yerlerde doğa ile baş başa kalıyoruz, insanlar bizi tanımasa da yardımcı oluyor, sofralarını paylaşıyor. Türk mutfağı gerçekten çok lezzetli, bunu bize Fransa'da anlatmışlardı ama şimdi kendimiz deneyimledik ve çok daha fazlası olduğunu gördük" dedi.

Karapınar'da geçirdikleri günlerin kendileri için çok özel olduğunu belirten ve bir Türk arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geldikleri Çıralı Gölü'nden çok etkilendiklerini dile getiren çift, gölün kurumuş olmasına rağmen coğrafi oluşumu ve çevresindeki tarihi izlerin etkileyici olduğunu anlattı.

"Misafirperverliğimizi gösterdik"

Fransız çifti yaylada misafir eden Asım ve Emet Yazgan çifti ise, "Göle gittiğimizde onları gördük. Tanıştık ve evimize davet ettik. Türk misafirperverliğini göstermek için koyun kesip kavurma yaptık. Yaylaya ve yöremizin doğal güzelliklerine hayran kaldılar. Çıralı Yaylası'nın yolları yapılsa çok daha fazla turist buraya gelir" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Havacılık, Karapınar, Misafir, Türkiye, Kültür, Fransa, turist, Turizm, Yerel, Yaşam, Tatil, konya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fransız Turistler Karapınar'da Türk Misafirperverliğini Deneyimledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte’un sempatik tepkisi finale damga vurdu İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor 4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!
Sivas’ta kene bir can daha aldı Sivas'ta kene bir can daha aldı
Fildişi Sahili’nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı Fildişi Sahili'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı

12:12
İstanbul ve Ankara’da son durum İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
11:33
Vatandaşlar diken üstünde İlçenin göbeğinde pes dedirten görüntü
Vatandaşlar diken üstünde! İlçenin göbeğinde pes dedirten görüntü
10:26
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ’’meczup’’ imajı çiziyor
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ''meczup'' imajı çiziyor
16:46
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
16:42
Konyaaltı Sahili’nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
16:41
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
16:36
Dalaman’da Sınav Skandalı: Akrabalara Torpil İddiası
Dalaman'da Sınav Skandalı: Akrabalara Torpil İddiası
16:22
’Kadıköy Boğası’ iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
16:15
Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı
Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı
16:11
10 numarayı Orkun’a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
16:09
Trump: Putin’e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
Trump: Putin'e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
16:08
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 12:51:20. #7.12#
SON DAKİKA: Fransız Turistler Karapınar'da Türk Misafirperverliğini Deneyimledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.