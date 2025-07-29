Fransız Turistler Karapınar\'da Türk Misafirperverliğini Deneyimledi

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Fransız turist çift, Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi. Turist çift, Meke Gölünü gezdi, krater gölü olan Acıgöl'de yüzdü, Çıralı Yaylasında bir ailenin evine misafir oldu.

Öğretmen olan Beryl ve fotoğraf sanatçısı Bruno Grancho çifti, gezmek için geldikleri Türkiye'de Konya'nın Karapınar ilçesinin Çıralı Yaylası'nda misafir oldu, unutulmaz anlar yaşadı. Yöre halkından Asım ve Emet Yazgan çiftinin misafiri olan Grancho çifti, yaylada geçirdikleri 3 gün boyunca hem doğanın tadını çıkardı, hem de Türk misafirperverliğini yakından tanıma fırsatı buldu. Çıralı Gölü, Meke Gölü, Acıgöl ve çevresindeki obrukları gezen çift, Acıgöl'de yüzdü.

"Fransa'da anlatmışlardı ama şimdi kendimiz deneyimledik"

Şimdiye kadar Belçika, Lüksemburg, Almanya, Avusturya, Macaristan ve Romanya gibi ülkeleri gezen çift, Türkiye'ye ilk defa geldiklerini ve doğal güzelliklerinden etkilendiklerini ifade etti. Büyük şehirlerin kalabalığından uzak durmayı tercih ettiklerini belirten çift, İstanbul'un ardından Antalya sahillerini gezerek İç Anadolu Bölgesine yöneldik. Küçük yerlerde doğa ile baş başa kalıyoruz, insanlar bizi tanımasa da yardımcı oluyor, sofralarını paylaşıyor. Türk mutfağı gerçekten çok lezzetli, bunu bize Fransa'da anlatmışlardı ama şimdi kendimiz deneyimledik ve çok daha fazlası olduğunu gördük" dedi.

Karapınar'da geçirdikleri günlerin kendileri için çok özel olduğunu belirten ve bir Türk arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geldikleri Çıralı Gölü'nden çok etkilendiklerini dile getiren çift, gölün kurumuş olmasına rağmen coğrafi oluşumu ve çevresindeki tarihi izlerin etkileyici olduğunu anlattı.

"Misafirperverliğimizi gösterdik"

Fransız çifti yaylada misafir eden Asım ve Emet Yazgan çifti ise, "Göle gittiğimizde onları gördük. Tanıştık ve evimize davet ettik. Türk misafirperverliğini göstermek için koyun kesip kavurma yaptık. Yaylaya ve yöremizin doğal güzelliklerine hayran kaldılar. Çıralı Yaylası'nın yolları yapılsa çok daha fazla turist buraya gelir" diye konuştu. - KONYA