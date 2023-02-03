FSM Köprüsü Edirne istikametinde dün akşam saatlerinde seyir halinde olan bir sürücü, kamyonetin kasasına atılmış Tofaş marka araç şaşkınlığı sebep oldu. Aracın kasasında götürülen arabayı gören sürücüler, ilginç görüntü karşısında cep telefonlarına sarıldı. Sürücüler o anları kaydederken, akıllarla ise Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesindeki çöp konteynırının üstüne bırakılan Tofaş marka araç akıllara geldi.

Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Tragger, Tofaş, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Çöpe atılan arabanın ardından FSM Köprüsü'nde ilginç anlar: Kamyonet kasasında araba taşıdılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.