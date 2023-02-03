Çöpe atılan arabanın ardından FSM Köprüsü'nde ilginç anlar: Kamyonet kasasında araba taşıdılar - Son Dakika
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Çöpe atılan arabanın ardından FSM Köprüsü'nde ilginç anlar: Kamyonet kasasında araba taşıdılar

03.02.2023 11:14

Çöpe atılan arabanın ardından FSM Köprüsü'nde ilginç anlar: Kamyonet kasasında araba taşıdılar FSM Köprüsü'nde seyir halinde olan bir kamyonetim kasasına atılan araba görenleri şaşkına çevirdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasına atılan araba...

Çöpe atılan arabanın ardından FSM Köprüsü'nde ilginç anlar: Kamyonet kasasında araba taşıdılar

FSM Köprüsü'nde seyir halinde olan bir kamyonetim kasasına atılan araba görenleri şaşkına çevirdi

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasına atılan araba görenleri şaşkına çevirdi. İlginç anlar kameralara yansırken, akıllara oto sanayi sitesinde çöpe atılan arabayı getirdi.

FSM Köprüsü Edirne istikametinde dün akşam saatlerinde seyir halinde olan bir sürücü, kamyonetin kasasına atılmış Tofaş marka araç şaşkınlığı sebep oldu. Aracın kasasında götürülen arabayı gören sürücüler, ilginç görüntü karşısında cep telefonlarına sarıldı. Sürücüler o anları kaydederken, akıllarla ise Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesindeki çöp konteynırının üstüne bırakılan Tofaş marka araç akıllara geldi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Çöpe atılan arabanın ardından FSM Köprüsü'nde ilginç anlar: Kamyonet kasasında araba taşıdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çöpe atılan arabanın ardından FSM Köprüsü'nde ilginç anlar: Kamyonet kasasında araba taşıdılar - Son Dakika
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