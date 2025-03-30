Fürth'te Ramazan Bayramı Coşkusu: Birlik ve Beraberlik Mesajları Verildi - Son Dakika
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Fürth'te Ramazan Bayramı Coşkusu: Birlik ve Beraberlik Mesajları Verildi

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Almanya'nın Fürth kentinde düzenlenen Ramazan Bayramı programında, Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung ve Emniyet Müdürü Bernd Wolf, cami cemaatiyle bir araya gelerek bayramlaşarak toplumsal huzur ve dayanışma vurgusu yaptılar.

30.03.2025 13:20  Güncelleme: 13:51
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Haber: İlhan BABA

(FÜRTH)- Almanya'da Ramazan Bayramı için bir araya gelen Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung ve Fürth Emniyet Müdürü Bernd Wolf, Fürth kentindeki DİTİB Mevlana Camisi'nde bayram namazı için toplanan vatandaşın bayramını kutladı.

Almanya'nın birçok kentinde, Ramazan Bayramı için çok sayıda Müslüman bir araya geldi. Fürth kentindeki DİTİB Mevlana Cami'nde düzenlenen bayram programında pek çok Müslüman vatandaş, bayram namazı için camide toplandı. Namazın ardından yapılan bayramlaşma programında, cemaat hem dualar etti hem de ikramlarla bayramın bereketini paylaştı.

Bayram programına katılan Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung ve Fürth Emniyet Müdürü Bernd Wolf, cami cemaatini yalnız bırakmayarak vatandaşlarla bayramlaştı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, yetkililer cami cemaatiyle hatıra fotoğrafı çektirerek bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadı.

Programda konuşan DİTİB Fürth Mevlana Camii Başkanı Refet Avcı, Ramazan ayının kazandırdığı manevi değerleri ve bayramların toplumsal barışa katkısını vurgulayarak, "Bayramlar; kırgınlıkları sonlandırmak, kardeşliği ve dostluğu tazelemek için önemli fırsatlardır" dedi.

Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci ise yaptığı konuşmada, bayramın dayanışma, paylaşma ve toplumsal birliktelik günü olduğunun altını çizerek, "Bayramlarda yaşlılarımızı, hastalarımızı ziyaret etmeli, uzaklardaki dostlarımızla gönül köprüleri kurmalıyız. Ramazan boyunca kazandığımız güzel alışkanlıkları yılın geri kalanına da taşımalıyız" dedi. Cebeci ayrıca kabir ziyaretlerinin önemine değinerek, "Yakınlarımızı anmak ve onlara dua etmek için kabir ziyaretlerini de ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung da cami ziyaretinde, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Fürth'te bayramların toplumsal uyuma katkı sunduğunu ifade ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Fürth Emniyet Müdürü Bernd Wolf ise şehirde yaşayan tüm etnik kökenlerden bireylerin güvenli ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri adına tüm gayreti gösterdiklerini belirtti.

Cami çıkışında çay, kahve ve geleneksel tatlıların ikram edildiği etkinlikte vatandaşlar hem bayramlaştı hem de sohbet ederek özlem giderdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Fürth'te Ramazan Bayramı Coşkusu: Birlik ve Beraberlik Mesajları Verildi - Son Dakika

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