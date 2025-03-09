Futbol aşkından vazgeçmeyen Suriyeli Muhammed, savaştan kaçıp sığındığı Türkiye'de yeşil sahada ter döküyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Futbol aşkından vazgeçmeyen Suriyeli Muhammed, savaştan kaçıp sığındığı Türkiye'de yeşil sahada ter döküyor

Futbol aşkından vazgeçmeyen Suriyeli Muhammed, savaştan kaçıp sığındığı Türkiye\'de yeşil sahada ter döküyor

HATAY (İHA) – Hatay'da yaşayan Suriyeli Muhammed Berat, 10 yaşında başlayan futbol hevesini savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de devam ettiriyor.

09.03.2025 09:53  Güncelleme: 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY (İHA) – Hatay'da yaşayan Suriyeli Muhammed Berat, 10 yaşında başlayan futbol hevesini savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de devam ettiriyor. Mermercilik yapan ve amatör olarak futbol oynayan Suriyeli Muhammed, takımına olan katkısıyla takım arkadaşlarının takdirini topluyor.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak 2016 yılında Hatay'a sığınan 25 yaşındaki Muhammed Berat, Kumlu ilçesinde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Türk vatandaşlığı alan Suriyeli Berat, mermer işinde çalışırken aynı zamanda amatör olarak futbolda oynuyor. Kumlu Belediye Spor'da meşin yuvarlak peşinde koşan Berat, 10 yaşındayken başlayan hevesinden savaşa rağmen vazgeçmedi. Takım arkadaşları tarafından skora olan etkisiyle takdir toplayan Berat, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasını da mutlulukla karşıladığını ifade ederek ülkesini ziyarete gitmeyi planladığını söyledi.

"Ben hem futbol oynuyorum hem de mermer işinde çalışıyorum"

Suriye'de iç savaşın başlamasıyla 9 yıl önce Hatay'a sığınan ve futbol oynayan Suriyeli amatör futbolcu Muhammed Berat, "Suriye'de savaş bitti ama ben burada kalacağım. Türkiye'den Allah razı olsun. Benim ailem burada ve Suriye'de kimsem yok. Ben hem futbol oynuyorum hem de mermer işinde çalışıyorum. Ben futbola Suriye'de 10 yaşında başladım. Şimdi 25 yaşındayım ve burada futbol oynamaya devam ediyorum. Bugünkü maçı kazanamadık ve 3 - 2 yenildik. İyi oynamadım fakat skora 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladım. Esad gitti ve Suriye daha iyi hale gelecek. Türkiye'den ve Türk milletinden çok memnunum. Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Benim Suriye vatandaşlığım olduğu için ziyarete gideceğim. Yaşamak için Türkiye'de kalacağım, 1 yıl sonra ziyaret için gideceğim" dedi.

"Biz kendisiyle aile olduk, takıma çok büyük katkısı var ve bu yüzden Muhammed'in kalmasından yanayız"

Sezon başında takıma katılan Muhammed'den memnun olduklarını ve Türkiye'de yaşamaya devam etmesini istediklerini belirten takım kaptanı Mehmet Uslanmaz, "Muhammed ailemize çok çabuk adapte oldu. Takımı ve takım arkadaşlarını benimsedi. Gücümüze güç kattı. Futbolculuğu ve kişiliği olarak ben kendisinden memnunum. Biz Muhammed'in burada kalmasını istiyoruz. Türkiye vatandaşlığı da var. Kalırsa da veya giderse de başımızda yeri var. Biz kendisiyle aile olduk. Takıma çok büyük katkısı var. Biz Muhammed'in kalmasından yanayız. Muhammed sezon başında gelmişti. Muhammed'den saha içi ve saha dışında memnunuz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Göçmenler, Türkiye, Suriye, Futbol, hatay, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Futbol aşkından vazgeçmeyen Suriyeli Muhammed, savaştan kaçıp sığındığı Türkiye'de yeşil sahada ter döküyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Anne babalar dikkat Türkiye’de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor Anne babalar dikkat! Türkiye'de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor
Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü
Dünya Kupası’nın 100. yılı için tarihi plan Dünya Kupası'nın 100. yılı için tarihi plan
Engin ve Dilan Polat’ın beraatine başsavcılıktan itiraz Engin ve Dilan Polat'ın beraatine başsavcılıktan itiraz
Kamuya ait bina ve araziler satılacak İhale için 10 bin lira yeterli Kamuya ait bina ve araziler satılacak! İhale için 10 bin lira yeterli
İlber Ortaylı’nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
“Alo“ diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar "Alo" diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar
Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı sahibine 76 bin lira ceza kesildi Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı; sahibine 76 bin lira ceza kesildi
2030 yılında iki kez oruç tutulacak 2030 yılında iki kez oruç tutulacak

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
12:41 Anne babalar dikkat Türkiye’de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor Anne babalar dikkat! Türkiye'de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor
12:34 Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü
11:57 Dünya Kupası’nın 100. yılı için tarihi plan Dünya Kupası'nın 100. yılı için tarihi plan
11:45 Engin ve Dilan Polat’ın beraatine başsavcılıktan itiraz Engin ve Dilan Polat'ın beraatine başsavcılıktan itiraz
11:43 Kamuya ait bina ve araziler satılacak İhale için 10 bin lira yeterli Kamuya ait bina ve araziler satılacak! İhale için 10 bin lira yeterli
11:43 İlber Ortaylı’nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
11:37 “Alo“ diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar "Alo" diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar
11:30 Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı sahibine 76 bin lira ceza kesildi Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı; sahibine 76 bin lira ceza kesildi
11:18 2030 yılında iki kez oruç tutulacak 2030 yılında iki kez oruç tutulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 19:13:19. #7.11#
SON DAKİKA: Futbol aşkından vazgeçmeyen Suriyeli Muhammed, savaştan kaçıp sığındığı Türkiye'de yeşil sahada ter döküyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.