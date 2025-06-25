Gacer Buğdayı MasterChef Türkiye'de Tanıtıldı - Son Dakika
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Gacer Buğdayı MasterChef Türkiye'de Tanıtıldı

Gacer Buğdayı MasterChef Türkiye\'de Tanıtıldı
25.06.2025 12:15  Güncelleme: 12:18
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Kayseri'nin Develi ilçesinde yetiştirilen Gacer buğdayı, MasterChef Türkiye yarışmasında büyük beğeni topladı. Yarışmaya katılan Esra Doğan, buğday ile yaptığı lezzetlerle jüri üyelerinin takdirini kazandı.

MasterChef Türkiye yarışmasında Kayseri'den katılan yarışmacının tanıttığı ve jüri üyelerinin büyük beğenisini kazanan Gacer buğdayı, Develi ilçesinden ülke ekranlarına taşınırken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bu tohumun tanıtımını, yaygınlaşmasını ve kıymetinin anlaşılmasını çok önemsiyoruz" dedi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yetiştirilen ve genetiği değiştirilmemiş yapısıyla dikkat çeken ata tohumu Gacer buğdayı, Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışmalarından MasterChef Türkiye sahnesinde tanıtıldı. Yarışmaya Kayseri'den katılan Esra Doğan, Gacer buğdayı ile yaptığı lezzetlerle jüri üyelerinden büyük beğeni aldı.

Kayseri Üniversitesi Aşçılık bölümü mezunu Esra Doğan, ön eleme turunda Gacer buğdayından yaptığı pilav ve kurabiyelerle şeflerin beğenisini kazandı. Yarışmacı Esra Doğan, "Kayseri'den katılıyorum. Kayseri Üniversitesi Aşçılık bölümü mezunuyum. Küçük adımlar büyük lezzetler oluşturur. İç Anadolu Bölgesi buğday rezervi ile yüksek olduğu için Develi'nin Gacer buğdayı ile katıldım. Gacer pilavı yapacağım. Sizlere Gacer unu ile kurabiye de yaptım" dedi.

Yarışmanın jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, özellikle buğdayın aroması ve dokusu karşısında beğenilerini dile getirdi. Şef Yalçınkaya, "Gacer buğdayına bir bakalım" diyerek ürünü inceledi ve "Develi'ye selamlar" dedi.

İtalyan Şef Danilo Zanna ise "Buğdaya bayıldım, inanılmaz lezzetli. Ağızda muhteşem bir his bırakıyor" ifadeleriyle övgüsünü dile getirdi. Şef Somer Sivrioğlu da Doğan'ı tebrik ederek "Çok güzel bir tercih" yorumunda bulundu. Esra Doğan, ön eleme turunda jüriden 2 evet oyu almayı başardı.

Başkan Büyükkılıç: "Gacer, kadim topraklarımızın mirasıdır"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gacer buğdayının sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin önemli bir tarımsal mirası olduğunu vurguladı. Başkan Büyükkılıç, "Develi'nin köylerinde yetiştirilen Gacer buğdayı, 28 kromozomlu ve genetiği bugüne kadar bozulmamış nadide bir ata tohumudur. Protein kalitesi, düşük glüten oranı ve yüksek posa içeriğiyle besin değeri oldukça yüksektir. Bu tohumun tanıtımını, yaygınlaşmasını ve kıymetinin anlaşılmasını çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Gacer ekmeği ve ununun özel üretim süreçleri gerektirdiğini ifade eden Büyükkılıç, "Bu emek, bu toprakların kültürüdür. MasterChef gibi bir platformda Gacer buğdayımızın tanıtılması bizi son derece mutlu etti. Yarışmacımız Esra Doğan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, genetiği bozulmamış ata tohumundan üretilen Gacer Ekmeği'nin Kent Ekmek büfelerinde de satışının devam ettiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin yerli ve milli tarım ürünlerini desteklemeye ve ata tohumlarını geleceğe taşımaya kararlı olduklarını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gacer Buğdayı MasterChef Türkiye'de Tanıtıldı - Son Dakika

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