Gadana Plajı'na giden yol onarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gadana Plajı'na giden yol onarıldı

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, E-87 Karayolu üzerindeki Gadana Plajı'na giden yolda meydana gelen hasarları onardı. Yolun hasar gören kısımları asfalt yama çalışmalarıyla düzeltildi.

14.06.2024 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

E-87 Karayolu üzerinden Gadana Plajı'na gidilen Pelitköy Mahallesi İçmeler Caddesi'nde bulunan yolda meydana gelen hasarlar, Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt yama çalışmalarıyla onarıldı.

Yolun hasar gören kısımlarında yapılan detaylı incelemelerin ardından hızlı bir şekilde gerçekleştirilen asfalt yama işlemleri sayesinde, bölgedeki vatandaşların ve plaj ziyaretçilerinin ulaşımında yaşanan sorunlar bayram öncesinde giderildi.

İlçedeki yol bakım ve onarım çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Gadana Plajı'na gidilen yolda oluşan hasarlar, ekiplerimiz tarafından onarılarak vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamaları için bayram öncesinde hazır hale getirildi. İlçemizde tespit edilen yol çalışmaları program dahilinde devam edecek." dedi.

Tespit edilen bölgelerdeki çalışmalar, planlı olarak Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlanacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Burhaniye Belediyesi, Burhaniye, Ulaşım, Çevre, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gadana Plajı'na giden yol onarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:39:41. #1.13#
SON DAKİKA: Gadana Plajı'na giden yol onarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement