Gadir-i Hum Bayramı Hatay'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gadir-i Hum Bayramı Hatay'da Coşkuyla Kutlandı

02.06.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı etkinlikleri, dualar ve geleneksel yiyeceklerle yapıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Gadir-i Hum Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Gadir-i Hum Bayramı etkinlikleri kapsamında Alevi vatandaşlar sabahın erken saatlerinde ilçedeki Hz. Hızır Makamı'na akın etti. Makamı ziyaret eden vatandaşlar burada buhur yakıp dua etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da türbede dua ettikten sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Masatlı daha sonra vatandaşlara geleneksel bir yiyecek olan hrisi dağıttı. Polis ekipleri de vatandaşlara karanfil vererek bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma sonrası konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Kadim inanç geleneğimizin ve kültürümüzün müstesna mekanlarından biri olan Hızır Türbesi'nde, vatandaşlarımızın bayramını kutlamak için bir araya geldik. Hatay sıradan bir şehir değildir. Yüzyıllardır farklı inanç ve kültürlerden insanların bir arada yaşadığı, kardeşlik duygularının evet pekiştiği, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği ve aynı vatan, aynı bayrak altında birlik içinde hayat sürdüğü özel bir şehirdir. Bu nedenle burada yaşayan insanlar, birbirlerinin inançlarına saygı duyar ve mutlu günlerini birlikte paylaşırlar. Bizler de bu kardeşlik iklimini daha da güçlendirmek ve vatandaşlarımızla birlikte bayram sevincini yaşamak için bugün burada bulunuyoruz. Özellikle şunu ifade etmek isterim ki; yakın geçmişte tarihin ender gördüğü büyük bir acı yaşadık. Çok sarsıldık ve derin yaralar aldık. Ancak kardeşlik iklimimiz, birbirimize olan dayanışmamız ve yardımlaşma duygumuz, yaşadığımız acıları hafifletirken mutluluklarımızı da artırdı. Bizler birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olduğumuz sürece bu şehir, yüzlerce yıl boyunca aynı duyguları paylaşarak bir arada yaşamaya devam edecektir"dedi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Samandağ, Kültür, Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gadir-i Hum Bayramı Hatay'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:56:21. #7.12#
SON DAKİKA: Gadir-i Hum Bayramı Hatay'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.