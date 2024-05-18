GAGİAD Başkanı Konukoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika
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GAGİAD Başkanı Konukoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

GAGİAD Başkanı Konukoğlu\'ndan 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını belirterek, gençlere duydukları güveni vurguladı.

18.05.2024 11:30
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Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesaj yıyımladı. Konukoğlu, mesajında, "Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin simgesi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere emanet ettiği bu özel gün, geleceğe dair umutlarımızı ve sorumluluklarımızı pekiştiriyor. Atatürk'ün, bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan gençlere duyduğu güvenin bir göstergesidir. Genç iş insanları olarak, ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışıyor, yenilikçi ve girişimci ruhumuzu her alanda sergiliyoruz. Bu azim ve kararlılıkla, Atatürk'ün bizlere olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu topraklar için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GAGİAD Başkanı Konukoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

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