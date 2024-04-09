GAGİAD Başkanı Konukoğlu\'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

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Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konukoğlu, mesajında bayramların bir araya gelme, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren günler olduğunu belirterek, "Mübarek Ramazan Bayramı vesilesiyle, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği olarak bu anlamlı günlerde sevgi, saygı ve hoşgörü dolu duygularımızı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel günlerin birbirimize olan sevgi ve saygımızı pekiştirmesini, birbirimize yardım ederek toplumsal dayanışma ruhumuzu güçlendirmemize vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konukoğlu, "Bizler Genç İş İnsanları olarak, iş dünyasında da bu değerlerin önemini ve gerekliliğini kavramış bulunmaktayız. İş hayatında da birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek sadece kendi başarılarımızı değil, aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, iş dünyasında sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için hep birlikte daha güçlü adımlar atmaya kararlıyız. Ramazan Bayramı tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik mesajı taşımaktadır. Bu nedenle bayram boyunca sevdiklerimizle bir araya gelerek, paylaşmanın, sevginin ve hoşgörünün önemini bir kez daha hatırlayarak, bu değerleri yaşamaya ve yaşatmaya devam etmeliyiz. Ülkemizin, şehrimizin ve üyelerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar geçirmenizi diliyor; birlikte daha güzel yarınlara ulaşabilmek umuduyla, bayramın tüm insanlığa sevgi ve barış getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP