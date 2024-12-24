GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'nin 25 Aralık mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'nin 25 Aralık mesajı

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci\'nin 25 Aralık mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

24.12.2024 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kileci, mesajında Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinde sergilediği cesaret ve dayanışmanın, şehrin bugünlere uzanan başarı hikayesinin temelini oluşturduğunu belirtti. Kileci, "Gaziantep, bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılıkla yalnızca kendi tarihine değil, milletimizin bağımsızlık mücadelesine de ilham kaynağı olmuştur. 103 yıl önce, bu toprakların cesur insanları Şahinbey, Şehitkamil ve Karayılan gibi isimlerin önderliğinde destansı bir mücadele sergileyerek özgürlüğünü kazanmıştır. Bu anlamlı günde, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kileci, Gaziantep'in tarihinden aldığı güçle bugün ihracat ve sanayide Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline geldiğine dikkat çekerek, "Şehrimiz, üretkenliği, yenilikçiliği ve çalışkan insanlarıyla sadece ekonomik anlamda değil, kültürel ve sosyal anlamda da öncü bir kimlik taşımaktadır. Bizlere düşen görev, geçmişte sergilenen bu büyük fedakarlık ve azmi örnek alarak Gaziantep'i daha ileri taşımaktır" dedi.

Başkan Kileci, Gaziantep halkının birlik ve beraberlik ruhunun günümüzde de devam ettiğini belirterek, "Gaziantep'in bu sarsılmaz dayanışma ruhu, geçmişte olduğu gibi bugün de bizlere rehber olmaktadır. 103 yıl önce kahramanca mücadele eden atalarımızın emanetine sahip çıkarak, şehrimizi ve ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak hepimizin görevidir" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Yerel Haberler, gaziantep, Ekonomi, İhracat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'nin 25 Aralık mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:04 Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var Açıklamalar art arda geldi Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
08:20 Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
04:58 Husiler’den İsrail’i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi
15:31 Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor
15:27 Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı
15:27 Küçükçekmece’de yılbaşı ağacına baltalı saldırı Küçükçekmece'de yılbaşı ağacına baltalı saldırı
15:26 Kamuya KPSS’siz çok sayıda personel alınacak Kamuya KPSS'siz çok sayıda personel alınacak
15:00 WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak
14:55 Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 11:07:08. #1.13#
SON DAKİKA: GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'nin 25 Aralık mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.