GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci\'nin 25 Aralık mesajı

Yerel

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kileci, mesajında Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinde sergilediği cesaret ve dayanışmanın, şehrin bugünlere uzanan başarı hikayesinin temelini oluşturduğunu belirtti. Kileci, "Gaziantep, bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılıkla yalnızca kendi tarihine değil, milletimizin bağımsızlık mücadelesine de ilham kaynağı olmuştur. 103 yıl önce, bu toprakların cesur insanları Şahinbey, Şehitkamil ve Karayılan gibi isimlerin önderliğinde destansı bir mücadele sergileyerek özgürlüğünü kazanmıştır. Bu anlamlı günde, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kileci, Gaziantep'in tarihinden aldığı güçle bugün ihracat ve sanayide Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline geldiğine dikkat çekerek, "Şehrimiz, üretkenliği, yenilikçiliği ve çalışkan insanlarıyla sadece ekonomik anlamda değil, kültürel ve sosyal anlamda da öncü bir kimlik taşımaktadır. Bizlere düşen görev, geçmişte sergilenen bu büyük fedakarlık ve azmi örnek alarak Gaziantep'i daha ileri taşımaktır" dedi.

Başkan Kileci, Gaziantep halkının birlik ve beraberlik ruhunun günümüzde de devam ettiğini belirterek, "Gaziantep'in bu sarsılmaz dayanışma ruhu, geçmişte olduğu gibi bugün de bizlere rehber olmaktadır. 103 yıl önce kahramanca mücadele eden atalarımızın emanetine sahip çıkarak, şehrimizi ve ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak hepimizin görevidir" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP