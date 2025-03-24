Galatasaraylı Taraftarlardan Birlikte İftar Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Galatasaraylı Taraftarlardan Birlikte İftar Geleneği

Sındırgı'da Galatasaray taraftarları tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da katıldı. Etkinlikte birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.

24.03.2025 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Galatasaraylı taraftarlardan geleneksel iftar organizasyonu

İftar yemeğine Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da katıldı

BALIKESİR - Sındırgı'da yaşayan Galatasaray taraftarları, geleneksel hale getirdikleri iftar organizasyonunun 4.'sünü düzenledi.

Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı iftar, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dolu anlara sahne oldu. Düzenlenen iftar yemeğine İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, farklı takımların taraftarları da katıldı.

Farklı takımların taraftarları aynı sofrada buluştu

Sadece Galatasaray taraftarlarının değil, diğer takım taraftarlarının da katılımıyla gerçekleşen iftar yemeği, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine vesile oldu. Galatasaray taraftarları, kendi aralarında topladıkları bağışlarla bu anlamlı organizasyonu gerçekleştirirken, Sındırgı Belediyesi de masa ve sandalye desteği sağlayarak etkinliğe katkıda bulundu.

Dayanışma ve birlik vurgusu

İftar yemeğinde konuşan Galatasaray taraftarları, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Farklı takımların taraftarlarının aynı sofrada buluşmasının, Sındırgı'daki spor camiası için güzel bir örnek teşkil ettiği belirtildi.

Sındırgılı Galatasaraylılar'ın geleneksel hale getirdiği iftar yemeği, her yıl Ramazan ayında düzenlenmeye devam edecek. Bu anlamlı etkinlik, Sındırgı'da yaşayan farklı takım taraftarlarını bir araya getirerek, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağlayacak.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Sındırgı, İftar, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Galatasaraylı Taraftarlardan Birlikte İftar Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 03:17:26. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaraylı Taraftarlardan Birlikte İftar Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement