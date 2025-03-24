Galatasaraylı Taraftarlardan Birlikte İftar Geleneği

- Galatasaraylı taraftarlardan geleneksel iftar organizasyonu

İftar yemeğine Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da katıldı

BALIKESİR - Sındırgı'da yaşayan Galatasaray taraftarları, geleneksel hale getirdikleri iftar organizasyonunun 4.'sünü düzenledi.

Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı iftar, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dolu anlara sahne oldu. Düzenlenen iftar yemeğine İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, farklı takımların taraftarları da katıldı.

Farklı takımların taraftarları aynı sofrada buluştu

Sadece Galatasaray taraftarlarının değil, diğer takım taraftarlarının da katılımıyla gerçekleşen iftar yemeği, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine vesile oldu. Galatasaray taraftarları, kendi aralarında topladıkları bağışlarla bu anlamlı organizasyonu gerçekleştirirken, Sındırgı Belediyesi de masa ve sandalye desteği sağlayarak etkinliğe katkıda bulundu.

Dayanışma ve birlik vurgusu

İftar yemeğinde konuşan Galatasaray taraftarları, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Farklı takımların taraftarlarının aynı sofrada buluşmasının, Sındırgı'daki spor camiası için güzel bir örnek teşkil ettiği belirtildi.

Sındırgılı Galatasaraylılar'ın geleneksel hale getirdiği iftar yemeği, her yıl Ramazan ayında düzenlenmeye devam edecek. Bu anlamlı etkinlik, Sındırgı'da yaşayan farklı takım taraftarlarını bir araya getirerek, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağlayacak.