Gara şehidinin ailesinden 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek - Son Dakika
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Yerel

Gara şehidinin ailesinden 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek

Gara şehidinin ailesinden \'Terörsüz Türkiye\' sürecine tam destek

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen er Müslüm Altıntaş'ın ailesi, 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verdi.

18.05.2025 10:18
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen er Müslüm Altıntaş'ın ailesi, 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verdi.

2 Ekim 2015 tarihinde Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş, Tunceli-Pürümür karayolunda PKK'lı teröristler tarafından durdurulan otobüsten kaçırıldı. 5 yılı aşkın süre rehin tutulan Altıntaş, 3 Şubat 2021 tarihinde Gara bölgesindeki bir mağarada şehit edildi.

Gara şehidi Müslüm Altıntaş'ın Gaziantep'te yaşayan ailesi, gözyaşları arasında, "Başka anne ve babaların yürekleri yanmasın. Anne ve babalar artık ağlamasın" diyerek 'Terörsüz Türkiye' sürecini desteklediklerini belirtti.

Şehit Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket ve annesi Songül Altıntaş, "Yıllardır akan kan duracaksa ve annelerin gözyaşı dinecekse biz bu süreci sonuna kadar destekliyoruz" dediler.

Oğlunun esir alınması ve ardından şehit edilmesinden bugüne kadar gözyaşlarının dinmediğini dile getiren baba Şevket Altıntaş, oğlunun yaklaşık 6 yıl boyunca PKK'nın elinde esir kaldığını belirtti.

Şehit olan oğlunun acısını hala yüreğinden atamadığını ve şehit evladının eşyalarını hala sakladığını ifade eden Şevket Altıntaş, "Oğlumun şehit olmasından sonra biz her gün öldük. O süreç aklıma geldiğinde bile dünyam değişiyor. O günlerde verilen umutlar ve yalanlar aklıma geliyor. Oğlumun özlemi, her zaman oğlumu düşünüyordum ve en acı olan ise, 'acaba oğluma işkence ediyorlar mı' diye hep düşünüyordum. Bir babanın bunu düşünmesi dile getirilecek bir acı değil" dedi.

"Başka anne ve babaların tekrar bu acıları yaşamaması, evlat acısı yaşamaması için elimi bu taşın altına koymak zorundayım"

Anne ve babaların artık ağlamaması için 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek verdiklerini belirten Altıntaş, "Başka anne ve babaların tekrar bu acıları yaşamaması, evlat acısı yaşamaması için elimi bu taşın altına koymak zorundayım. Bu süreçte duygularımızla değil, aklımızla hareket etmek zorundayız. Benim için çok zor ama ülkemin yarınları için bu süreci destekliyorum. Gönül isterdi ki farklı bir şekilde terör son bulsun ama ne yapalım kabul etmek zorundayız. Çünkü ben evlat acısını biliyorum. Ben nasıl bir anne ve babanın da bu acıyı yaşamasını isterim. Ben bu ateşi gördüm. Klavye kabadayılığı yapmak kolay, evlat acısını yaşayan bilir. Ülkemin yarınları, huzuru, selameti ve birçok alanda güzel günler görmesi için kabul etmek zorundayım" diye konuştu.

"Biz o acıları çektik, hiçbir anne de bizim çektiğimiz acıları çekmesin"

Oğlunun Gara'da şehit edildiğini hatırlatan anne Songül Altıntaş ise, "Biz o acıları çektik, hiçbir anne de bizim çektiğimiz acıları çekmesin. Hiç kimse annelerin artık acı çekmesini istemez. Oğlumun acısını yaşadım ve biz evlat acısını çok çektik. Şüphesiz devletimize inanıyoruz. İnşallah güzel bir adım olur. Artık şehitler olmasın, anne ve babaların yüreği yanmasın. Biz Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin acılarını gördük. Anne ve babaların acı çekmesi çok zor. Bizim çocuklarımızı yaklaşık 6 yıl boyunca esir aldılar. Artık acıların yaşanmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gara şehidinin ailesinden 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek - Son Dakika

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