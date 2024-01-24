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Garson Heimlich manevrası ile yaşlı adamın hayatını kurtardı - Son Dakika
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Garson Heimlich manevrası ile yaşlı adamın hayatını kurtardı

Mersin'de bir lokantada yemek yiyen yaşlı adamın boğazına lokma kaçtı, garson Heimlich manevrası ile adamın hayatını kurtardı. Aynı garsonun Heimlich manevrası eğitimi aldığı, daha önce de bir kadının hayatını aynı yöntemle kurtardığı öğrenildi.

Garson Heimlich manevrası ile yaşlı adamın hayatını kurtardı
24.01.2024 - 11:53,  Güncelleme: 11:56
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Mersin'de bir lokantada yemek yiyen yaşlı adamın boğazına lokma kaçtı, garson Heimlich manevrası ile adamın hayatını kurtardı. Aynı garsonun Heimlich manevrası eğitimi aldığı, daha önce de bir kadının hayatını aynı yöntemle kurtardığı öğrenildi.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde bir lokantada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yakınları ile birlikte yemek yiyen 70 yaşlarındaki bir şahsın boğazına lokma kaçtı. Yakınları müdahale ederken durumu fark eden 30 yaşındaki garson Sadık Fırat, yaşlı adama Heimlich manevrasını uygulayarak boğazına kaçan lokmanın çıkarılmasını sağladı. Hayat kurtaran o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Müşterinin dişlerinden dolayı sıkıntısı olduğu için siparişini dilimli istediğini belirten Sadık Fırat, "2-3 dakika sonra zaten elini boğazına attığını gördüm. Nefes almamaya başladı, rengi gitti. Yanındaki arkadaş sırtını sıvazladı. Geçmeyince zaten ben durumu fark ettim. Arka masaya sipariş vardı onu verdim. Baktım bayılacak duruma geldi. Ondan sonra hemen kucakladım. 2-3 defa manevrayı denedim. 4'üncü denememde boğazına takılan parçayı dışarıya attık. Ondan sonra su verdik. Teşekkür etti ve uğurladık" dedi.

Daha önce Heimlich manevrası eğitimini aldığına da dikkat çeken Fırat, önceden çalıştığı Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir kadını da aynı yöntemle kurtardığını söyledi.

Fırat'ın mesai arkadaşı Fatih İlçer ise, "Ben tezgahın başındaydım. Sadık da karşımdaydı. Baktım abiden bir öksürük sonra da nefes alamamaya başladı. 'Sadık müdahale et' dedim çünkü biliyorum Sadık'ın bu konuda tecrübesi var. Sağ olsun o da geçti müdahalesini iyi bir şekilde yaptı" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA
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