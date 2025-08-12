Gazeteci Azim Deniz'in kızı Nergis Deniz ile iş insanı Yusuf Ogan'ın oğlu Hüseyin Ogan düzenlenen merasim ile nişanlandı.
Gazeteci Azim Deniz'in kızı Nergis Deniz ile iş insanı Yusuf Ogan'ın oğlu Hüseyin Ogan nişanlandı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen nişan merasiminde genç çiftin yüzüklerini Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu takarken, çiftin özel hazırladıkları dans koreografisiyle ilk danslarını gerçekleştirmesi davetlilerden alkış aldı.
Nişana; AK Parti Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, CHP Milletvekili Aşkın Genç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, UND 2. Başkanı İş İnsanı Ergün Bilen, İş İnsanı Abdullah Keskinkılıç katılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise telgraf göndererek çifti tebrik etti. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Gazeteci Azim Deniz'in Kızı Nergis Deniz ile Yusuf Ogan'ın Oğlu Hüseyin Ogan Nişanlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?