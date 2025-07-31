Önceki gün Zonguldak'ta hayatını kaybeden gazeteci-yazar ve televizyon yorumcusu Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Karayoluyla Giresun'un Eynesil ilçesi İshaklı köyüne getirilen Erdal Küçük'ün (74) cenaze namazı İshaklı Köyü Merkez Camii'nde kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçük, aile kabristanlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına Cem Küçük'ün yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temur, Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Eynesil Kaymakam Vekili olarak görev yapan Tirebolu İlçe Kaymakamı Dr. Muhammed Lütfi Kotan, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük, Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve jandarma yetkilileri, iş insanları, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - GİRESUN
Son Dakika › Yerel › Gazeteci Cem Küçük'ün Babası Giresun'da Defnedildi - Son Dakika
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