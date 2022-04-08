Gazeteci Coşkun Aral'ın annesi Nilüfer Aral son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazeteci Coşkun Aral'ın annesi Nilüfer Aral son yolculuğuna uğurlandı

08.04.2022 00:57
Gazeteci Coşkun Aral'ın annesi Nilüfer Aral son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral'ın annesi Nilüfer Aral, Kartal Uğur Mumcu Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral'ın annesi Nilüfer Aral, Kartal Uğur Mumcu Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Coşkun Aral cenazede taziyeleri kabul etti.

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral'ın 88 yaşındaki annesi Nilüfer Aral, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Nilüfer Aral'ın cenazesi öğle namazına müteakip, Kartal Uğur Mumcu Şehitler Camii'nde kılındı. Cenazeye Gazeteci ve yapımcı oğlu Coşkun Aral, ailesi ve sevenleri katıldı. Taziyeleri Gazeteci oğlu Coşkun Aral kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Nilüfer Aral, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Nilüfer Aral kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Annesinin yemeklerini kitap haline getirmişti

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, 2009 yılında annesi Nilüfer Aral'ın yemek tariflerinden yedi bölgenin lezzetlerini 'Annemin Yemekleri' kitabında toplamıştı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ünlü sanatçı Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti Amatör fotoğrafçılar belgesel yapımında video ve ses eğitimi aldı Amatör fotoğrafçılar belgesel yapımında video ve ses eğitimi aldı

Coşkun Aral, Uğur Mumcu, Belgesel, Cenaze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gazeteci Coşkun Aral'ın annesi Nilüfer Aral son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 01:08:02. #1.11#
SON DAKİKA: Gazeteci Coşkun Aral'ın annesi Nilüfer Aral son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement