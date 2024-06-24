Gazeteci Selahattin Şener'in Ablası Müzeyyen Şener Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Gazeteci Selahattin Şener'in Ablası Müzeyyen Şener Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Selahattin Şener\'in Ablası Müzeyyen Şener Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Selahattin Şener'in ablası ve Mehmet Şener'in yengesi Müzeyyen Şener, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına birçok önemli isim katıldı.

24.06.2024 14:30  Güncelleme: 14:32
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Gazeteci Selahattin Şener'in ablası ve Mehmet Şener'in yengesi Müzeyyen Şener son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Erzurumlu Gazeteci Selahattin Şener'in ablası ve Palandöken Gazetesi Başyazarı Mehmet Şener'in ağabeyi Kaya Şener'in hanımı Müzeyyen Şener, dün vefat etti. Merhume için bu gün Narmanlı Cami'de öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı ve daha sonra Asr-i Mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına; AK Parti Eski Milletvekili İbrahim Aydemir, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Murat Güven, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil, Şener ailesi, akrabaları, kurum-kuruluş yöneticileri, gazeteci meslektaşları ve STK yöneticileri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazeteci Selahattin Şener'in Ablası Müzeyyen Şener Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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