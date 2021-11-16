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Gazeteci Songül Başkaya'ya 'Yılın İş İnsanı Ödülü' - Son Dakika

Gazeteci Songül Başkaya'ya 'Yılın İş İnsanı Ödülü'

16.11.2021 15:45
Gazeteci Songül Başkaya'ya 'Yılın İş İnsanı Ödülü'

Genel Merkezi Ankara olan Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) tarafından 14 Kasım Pazar günü Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen geleneksel ödül töreninde Antalya'nın tanınmış iş ve siyaset insanı, gazeteci Songül Başkaya, Yılın İş İnsanı Ödülü'ne layık görüldü.

Genel Merkezi Ankara olan Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) tarafından 14 Kasım Pazar günü Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen geleneksel ödül töreninde Antalya'nın tanınmış iş ve siyaset insanı, gazeteci Songül Başkaya, Yılın İş İnsanı Ödülü'ne layık görüldü. Başkaya'nın bu ödül 5. ödülü olurken, ikinci kez Yılın İş İnsanı oldu.

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği'nin Ankara'da gerçekleştirdiği geleneksel ödül törenine, çok sayıda siyasetçi, gazeteci, iş insanı, dernek üyeleri ve bürokrat katıldı. KAMU-DER Genel Başkanı Cevdet Baştuğ'un ve il temsilcilerinin katıldığı, yaklaşık 40 ödülün dağıtıldığı törende Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel Yılın Belediye Başkanı Ödülü'nü alırken, Antalya'dan tek ödül Akdeniz Gerçek Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Songül Başkaya'nın oldu. Başkaya'ya ödülünü KAMU-DER Genel Başkanı Cevdet Baştuğ verdi.

"Dokuz yıl sonra yeniden"

Akdeniz Gerçek Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Songül Başkaya ödül töreninde yaptığı konuşmada, "2012'de henüz 31 yaşında aldığım Antalya İş Kadınları Derneği'nin Yılın İş Kadını ödülüne dokuz yıl sonra yenisini ekledik. Ayrıca ödül alan siyasileri, seçilmişleri, bürokratları, iş insanlarını ve basın mensubu dostlarımı kutluyorum" dedi.

"Beşinci ödülü"

Başkaya bugüne kadar çeşitli kurumlardan Antalya Valiliği, Yılın İnsan Hakları Ödülü (2011), Antalya İşkadınları Derneği (ANTİKAD), Yılın Kadını Ödülü (2012), Antalya Kadınlar Birliği, Uğur Mumcu Yılın Gazetecisi Ödülü (2018), Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Yılın Gazetecisi Ödülü (2020) aldı. Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER), Yılın İş İnsanı 2021 ödülü ile Başkaya 5. ödülünü aldı. - ANTALYA

Gazeteci Songül Başkaya'ya 'Yılın İş İnsanı Ödülü'
Gazeteci Songül Başkaya'ya 'Yılın İş İnsanı Ödülü'
Gazeteci Songül Başkaya'ya 'Yılın İş İnsanı Ödülü'
Gazeteci Songül Başkaya'ya 'Yılın İş İnsanı Ödülü'
Gazeteci Songül Başkaya'ya 'Yılın İş İnsanı Ödülü'
Gazeteci Songül Başkaya'ya 'Yılın İş İnsanı Ödülü'
Gazeteci Songül Başkaya'ya 'Yılın İş İnsanı Ödülü'

Songül Başkaya, Antalya, Ankara, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gazeteci Songül Başkaya'ya 'Yılın İş İnsanı Ödülü' - Son Dakika


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