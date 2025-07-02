Gazeteci yan yatan teknede yaşadığı korku dolu anları anlattı

İstanbul Silivri açıklarında 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri sırasında yan yatan teknede bulunan gazeteci, yaşanan korku dolu anları anlattı.

Silivri'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Silivri Limanı'nda resmi tören düzenlenmişti. Törende Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve protokol üyeleri denize açılarak, deniz şehitleri anısına çelenk bırakmıştı. Töreni denizden takip eden basın mensupları, kendileri için ayarlanan tekneye binmişti. Gazetecileri taşıyan tekne, bir süre açıldıktan sonra iddiaya göre aşırı hız nedeniyle yan yattı. Teknede de bulunan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Yusuf Eker, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Eker, "Dün Kabotaj Bayramı, dolayısıyla protokol üyelerinin denize çelenk bırakmasını çekmek için Silivri sahilinden denize açıldık. Ben gazeteci arkadaşlarımla farklı bir teknede, protokol üyeleri farklı bir teknedeydi. Tören sonunda dönüşe geçtiğimiz anda da teknemiz biraz hızlıydı. Yanımızdan da farklı bir tekne geçerken yan dalgaya maruz kaldık ve bizim teknenin ön kısmı suya daldı. Suya dalınca da tekne yan yattı. İyi görüntü almak için en öndeydim, direkt suyun içine girdim. Kameramız, cep telefonumuz hepsi ıslandı" dedi. - İSTANBUL