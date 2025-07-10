Gazeteciler Cemiyeti\'nden Vali Koç\'a Ziyaret

Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı aynı zamanda İhlas Haber Ajansı (İHA) Patnos Temsilcisi Faruk Yavuz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ağrı Valisi Mustafa Koç'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, bölgede yürütülen basın faaliyetleri, yerel medyanın karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Yavuz, Vali Koç'a nazik kabullerinden dolayı teşekkür ederek, yerel ve ulusal basının kamuoyunu bilgilendirme noktasındaki önemine dikkat çekti.

Vali Mustafa Koç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basın mensuplarının toplumla devlet arasındaki köprü görevine vurgu yaptı. Koç, yerel medyanın güçlü olmasının, ilin gelişimi ve vatandaşların doğru bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi. - AĞRI