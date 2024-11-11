Gazetecilere Hakaret Edilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gazetecilere Hakaret Edilemez

Gazetecilere Hakaret Edilemez

FHGC Başkanı Serkan Gürtürk, gazetecilere yapılan hakaretleri kabul edilemez buldu.

11.11.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basın mensuplarının hiç bir tehdide boyun eğmeden doğru bildiklerini cesurca yazmaya devam edeceğini dile getiren Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Serkan Gürtürk, "Görevi ve misyonu ne olursa olsun hiç kimse, yaptığı bir haberden ve yorumdan dolayı gazeteci meslektaşlarımıza hakaret etme ve ithamlarda bulunma hadsizliğini yapamaz" dedi.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Serkan Gürtürk, bazı mahalle muhtarlarının Elazığ'da günlük bir gazetede yayınlanan habere gösterdikleri tepkinin ve hakaretlerin yersiz ve kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Basın mensuplarının haberlerini özgür bir şekilde yaptıklarını ve bunu yaparken de mesleki etik ilkelerden vazgeçmediklerini dile getiren Başkan Gürtük, "Halkın haber alma özgürlüğü ve vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla kamu görevi yapan gazeteci meslektaşlarımız, gelişen olaylar ve gündemde olan konularla ilgili halkın gösterdiği tepkilere haberlerinde yer vermelerine bazı muhtarlarımız ve dernekleri tepki göstermiş, bununla da kalmayıp haberi yapan medya kuruluşumuzda görev yapan arkadaşlarımıza hakaret yağdırmış, aba altından sopa gösterme girişiminde bulunmuştur. Basın kuruluşlarımızda çalışan her bir arkadaşımız, sahadan aldığı sesi ve halkın görüşleri haberlerine yansıtmalarından dolayı rahatsız olan bazı muhtarlarımız şunu iyi bilmeli ki kendilerinin açıklama yapmaları ne kadar kendi özgür iradesi ve hakları ise haber yapmak ve bunun arkasında durmak da basın kurumlarının hakkıdır ve görevidir. Basın mensubu arkadaşlarımız hiç bir tehdide boyun eğmeden doğru bildiklerini bundan sonra da daha cesurca yazmaya devam edecektir. Yapılan haberde bir yanlışlık ve kişisel hakları ihlal varsa bunun yeri Türk mahkemeleridir. Görevi ve misyonu ne olursa olsun hiç kimse, yaptığı bir haberden ve yorumdan dolayı gazeteci meslektaşlarımıza hakaret etme ve ithamlarda bulunma hadsizliğini yapamaz. Yaptığı zaman da gerekli cevabı ve tepkisi fazlasıyla alır" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Magazin, 3-sayfa, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazetecilere Hakaret Edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:57 Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı’ya 41 milyon lira ödemiş Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı'ya 41 milyon lira ödemiş
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
00:08 Sermaye Piyasası Kurulu’na 3 yeni atama Sermaye Piyasası Kurulu'na 3 yeni atama
23:56 Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı
23:42 Sivassporlu futbolcudan Mourinho’ya flaş gönderme Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme
23:30 Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 17:28:48. #1.12#
SON DAKİKA: Gazetecilere Hakaret Edilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.