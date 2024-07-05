Gazeteciliği bıraktı \'hastalıktan ari\' çiftlik kurdu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde gazeteciliği bırakıp hayvancılığa başlayan Asel Ceyhan, ilçede "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası" alan ilk kadın üretici oldu. 7 büyükbaş ile hayvancılığa başlayan 36 yaşındaki Asel Ceyhan, hayvan sayısını 120'ye çıkararak büyük başarıya imza attı.

Efeler ilçesinin Kızılcaköy Mahallesi'nde yaşayan Asel Ceyhan, radyo sinema ve televizyon bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra yerel ve yaygın basın kuruluşlarında çalışan Ceyhan, Malatya, İzmir ve Aydın'da yerel televizyonlarda haber spikerliği yaptıktan sonra mesleğini bıraktı. Farklı bir meslek arayışına giren Ceyhan, hayvancılık yapmaya başladı. Altı yıl önce 7 dana alıp besi çiftliği kuran Ceyhan, yedi yılda hayvan sayısını 120'ye çıkardı. Sürekli hayvanlarının içinde olan Ceyhan, traktörün direksiyonuna geçip yem karıştırıp hayvanlarını besliyor. Severek işini yapan Ceyhan, hayvanlarının sağlığına büyük önem veriyor. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Asel Ceyhan'ın besi çiftliğinde bruselloz ile mücadele kapsamında yaptıkları testler sonucunda hastalıklardan ari olduğunu tespit etti. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ceyhan'a "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası" verildi. Ceyhan, Efeler ilçesinde hastalıklardan ari sertifikaya sahip ilk kadın üretici olmayı başardı.

Bu sertifikayı aldığı için çok sevinçli olan Ceyhan, insan ve hayvan sağlığı için Türkiye'de hayvancılık yapan herkesin bu sertifikaya sahip olması gerektiğini söyledi.

Hayvancılık yapmayı çok sevdiğini belirten Ceyhan, "Bir insan istedikten sonra her şeyi yapabilir. Beni dışarıda görüyorlar, hayvancılık yaptığıma inanmıyorlar. Ne zaman buraya geliyorlar çiftliği görüyorlar o zaman inanıyorlar. Ben bu algıyı yıkmak istiyorum artık. Neden bir kadın yapınca şaşırılıyor. Artık istiyorum ki bu saatten sonra erkekler hayvancılık yapınca şaşıralım. Kadınların bu anlamda biraz daha aktif olmasını isterim" dedi. - AYDIN