Şahinbey Belediyesi Çanakkale Zaferi\'nin 100. Yılında Öğrencileri ve Vatandaşları Ecdatla Buluşturuyor

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Şahinbey Belediyesi Çanakkale Zaferi'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında başlattığı "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi kapsamında öğrencileri ve vatandaşları ecdatla buluşturmaya devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında her gün 189 öğrenci özel uçak seferleriyle Çanakkale'ye götürülüyor. Türkiye'de bir ilk olan proje, sayesinde öğrenciler Çanakkale Deniz Zaferleri'nde ortaya konan destansı mücadeleyi yerinde görme imkanı buluyorlar. Şahinbey Belediyesi yıl sonuna kadar 218 bin 327 öğrenci ve vatandaşı ecdatla buluşturmayı hedefliyor.

"15 yaşındaki gençlerimiz vatan için şehit oldu"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere Çanakkale'de verilen destansı mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Çanakkale bizim için çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi gerçekleştirdik. Çanakkale ziyaretlerinde 218 bin 327 vatandaşımızı ve öğrencimizi ecdatla buluşturuyoruz. Türkiye'de uçakla gençleri Çanakkale'ye götüren başka bir proje yok. Çanakkale'de ecdadımız yedi düvele karşı çok büyük mücadele vermiş. İmanlı göğsünü siper etmiş. 15 yaşındaki gençler vatan elden gitmesin, ezanımız dinmesin diyerek canlarını seve seve feda etmişler. Biz de onlara teşekkür ziyareti olarak Çanakkale ziyaretlerini düzenliyoruz. Gençlerimiz oraya giderek tarihi yerinde görüp ecdadımıza teşekkür ziyareti yapıp dönüyorlar. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı. Dünya'nın birçok yeri cadı kazan gibi kaynarken biz ülkemizde bayrağımızın gölgesinde, devletimizin gücüyle huzur ve mutluluk içerisinde yaşıyoruz. Vatanımızın milletimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Çanakkale'ye öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bu nedenle götürüyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP