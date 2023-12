- Gazi yarı maratonu, 7'den 70'e beğeni topladı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde Antep Savunması'nda şehit olan 6 bin 317 kahramanın hatırasını yaşatmak için bu yıl 5'incisi düzenlenen Gazi maratonları arasında yer alan Gazi Yarı Maratonu,Yarı Maratonu ve Halk Yürüyüşü, katılımcılardan tam puan aldı.

Türkiye'nin sayılı etkinlikler ve vatandaşların katılımıyla şenlik havasında geçti. Uluslararası profesyonel sporcuların da yer aldığı maratonda, 21K koşusuna 414, 10K koşusuna ise 886 olmak üzere toplamda bin 300 profesyonel atlet katılırken 15 bin vatandaş ise halk yürüyüşünde yer aldı.

Sporun tabana yayılması ve spor kültürün oluşması için 7'den 70'e herkesin katıldığı Gazi Yarı Maratonu, parkuru, etkinlikleri, hazırlıkları ve atmosferiyle katılımcıların beğenisi topladı.

"Sporun her yerde her zaman yapılabileceği konusunda çalışmalar yapılıyor"

Halk yürüyüşüne öğrencileriyle birlikte katılan Emine Konukoğlu Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Berat Halis Kan, etkinliklerin her yıl daha da gelişerek devam ettiğini söyleyerek, "Ulusal ve uluslararası alanda maraton kendini gösteriyor. Çocuklarla birlikte biz de halk yürüyüşüne katıldık. Belediye başkanımız, valimiz, milli eğitim müdürümüz bu konularda çok hassaslar. Sporun her yerde her zaman yapılabileceği konusunda çalışmalar yapılıyor. Protokole teşekkür ediyoruz, sporun her zaman yanında oldukları ve böyle organizasyonları düzenledikleri için" ifadelerini kullandı.

"Nadir, örnek gösterebileceğimiz bir yarış"

21K' da yarışan Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Turan ise maratona 5 yıldır katıldığını aktararak, "Bizim için Gazi Yarı Maratonu önemli. Çünkü değer veriliyor. Eski milli sporculardanım. 47 yıldır bu sporu yapıyorum. Yaş kategorisinde kürsüye çıkacağım. Yarışma benim için zor geçti sol ayağımda sakatlık vardı ama bu yarışmayı tamamlamak benim için önemliydi. Zor da olsa zoru başarmak güzel. Her sene harika organizasyon. Başkan Fatma Şahin gerçekten bu işi hakkıyla yapıyor. Ekibini kurmuş, bu işi benimsemiş. Son 100 metreye yakın halının üzerinde bitirilmesi bir Avrupa'da oluyordu. Nadir, örnek gösterebileceğimiz bir yarış. Her şey için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Böyle bir heyecan yaşamamıştım"

10K'da yarışan 74 yaşındaki sporcu Muharrem Karaçizmeli ise maraton hakkında memnuniyetini ifade ederek, "5 senedir katılıyorum maratona. Bu yıl da çok güzeldi. Böyle bir heyecan yaşamamıştım. Bütün yarışmacı arkadaşlara ve organizasyonda çalışanlara teşekkür ediyorum. Bir daha ki seneye görüşmek dileğiyle" diye konuştu.