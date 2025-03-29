Gaziantep ANKA Hastanesi\'nde Bayramlaşma Töreni

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni hastane yönetimi, doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının katılımı ile gerçekleşti. Hastane lobisinde gerçekleşen törende Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Özel Anka Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer, hastanede görev yapan hekim ve sağlık çalışanları ile bayramlaştı.

Bayramın ülkeye, millete ve İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni eden ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Herkesin sevdikleriyle birlikte olduğu bir günde büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek, hastanemizde mesai yapacak olan hekim ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bayramda da, insanların şifa bulması için ekip arkadaşlarımızla birlikte biz görevimizin başında olacağız" dedi.

"Bayram tatili boyunca görevimizin başındayız"

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi olarak bayram tatili boyunca da kesintisiz sağlık hizmeti vermeye devam edeceklerini söyleyen Başhekim Dr. Fırat Dalgıçer, "Bayram tatili boyunca hastanemiz hizmet vermeye devam edecek. Hastane olarak tüm tedbirleri aldık. Umarız bu bayram istenmeyen olaylar yaşanmaz. Herkesin güzel bir bayram geçirmesini diliyoruz. Bu bayramda da insanların sağlığı için büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hekim ve sağlık çalışanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP