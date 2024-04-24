Gaziantep Belediyesi, Anne ve Bebekler İçin Süt Dağıtımı Projesini Başarıyla Tamamladı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıl önce bebeklerin anne karnında sağlıklı gelişimi için başlatılan "Anneye Süt Bebeğe Can" projesi ile 5 milyon 845 bin 380 litre süt anne adaylarına ulaştırıldı.

Erken doğum ile bebek ölümlerinin önüne geçilmesi, anne adaylarının hamilelik döneminde ihtiyaç duyduğu kalsiyumun sağlanması için başlatılan "Anneye Süt Bebeğe Can" projesi büyük memnuniyet oluşturdu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla 16 Aralık 2019'da başlatılan projede bugüne kadar 132 bin 747 anne adayına ulaşıldı, 15 bin 395 gebe anneye ise sütlerin dağıtımı devam ediyor.

Gaziantepli üreticilerin sütleri şehrin her köşesindeki anne adaylarına ulaştırılıyor

Gaziantepli üreticiden alınan sütler, sterilizasyon ve paketleme işlemi sonrası 10 ekip Gaziantep'in tüm ilçeleri ve mahallelerine ulaşarak sütleri anne adaylarına teslim ediyor. Projeden yararlanabilmek için anne adayları Kadın Dostu Kent mobil uygulaması, ALO 153, Beyaz Masa veya 211 12 00 üzerinden 8111-14 dahili numarayı tuşlayarak başvurularını yapabiliyor. Öte yandan anne adayları, Büyükşehir Belediyesi tarafından aile sağlığı merkezlerine bırakılan formları doldurarak da projeden yararlanılabiliyor.

"Buradaki temel amacımız prematüre çocukların doğum oranını düşürmek"

Proje hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, hamilelik döneminde kadınların kalsiyum ihtiyacında ciddi bir artış olduğunu belirterek, "Kalsiyum ihtiyacını karşılayan besinlerin başında da süt geliyor. Kadınların, 9 ay hamileliği süresince her 45 günde bir 12 litrelik süt kolisi evlerine kadar gönderiyoruz. Buradaki temel amacımız prematüre çocukların doğum oranını düşürmek. Hamile kaldıkları takdirde kadınlar hem bizim Kadın Dostu Kent mobil uygulaması üzerinden başvurabiliyor hamile olduğuna dair doktordan belgeyi sisteme entegre ettikleri zaman biz hemen bu kadınlara hamile kadınlara bu desteğimiz sağlıyoruz" dedi.

Nurdağı ilçesinin Gökçedere Mahallesi'nde ikamet eden 5 aylık hamile Ümmügülsüm Aydın, üçüncü hamileliği olduğunu aktararak, "Hamilelik güzel gidiyor. Bana 45 günde 1 öyle geliyor süt. Anne içtikçe bebek içiyor yani bebeğe gidiyor sonuçta. Doktorlar da öneriyor" şeklinde konuştu. konuştu.

"Ekonomik anlamda çok güzel katkı sağlıyor"

Çocuklarına, gelen sütten bazen yoğurt yaptığını da belirten Ümmügülsüm Aydın, "Süt olsun, ayran olsun, yoğurt olsun, güzel oluyor. Ekonomik anlamda çok güzel katkı sağlıyor. Mesela bizim keçilerimiz var ama sütü yok. Ben bu gelen sütlerden alıyorum, içiyorum. Aile ekonomisini rahatlatan bir şey, benim iki çocuğum var ikisi de içiyor. Gaziantep'te Fatma Şahin olduğu için çok çok memnunum. Sürekli kadınlara destek oluyor. Şiddetle ilgili olsun başka şeylerde olsun çalışmalar yürütülüyor. Süte de gelince bizi düşünüyor. Kendisi de bir anne olduğu için anne adaylarını süt gönderiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP