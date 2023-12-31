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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Yeni Yıl Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 2024 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını diledi. Şahin, mesajında geçtiğimiz yıl yaşanan felaketlerin ardından birlik ve beraberlik içinde yaraları sarmaya çalıştıklarını ve yeni yaşam alanları oluşturduklarını belirtti. Ayrıca, Kudüs'te yaşanan insanlık suçuna dikkat çeken Şahin, barış, kardeşlik ve huzur dolu bir yıl temennisinde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'den Yeni Yıl Mesajı
31.12.2023 - 12:53,  Güncelleme: 12:53
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, 2024 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını dileyerek, yeni yılın tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

2023 yılında 11 ilde meydana gelen asrın felaketi ile derinden sarsılındığını ama yaraları sarmak için el ele verip mücadele edildiğini belirten Başkan Şahin, "Çok acılar yaşadık. Nice evladımız annesiz, babasız kaldı, nice anne babamız evlatsız kaldı. Yandık, kavrulduk, yerine hiçbir şeyi koyamayacağımız kıymetlilerimizi kaybettik" dedi.

2023 yılının değerlendirmesini yapan Başkan Şahin mesajında, "Geride bıraktığımız yıl büyük bir felaket sebebiyle yaşanılan acılarla ve ayağa kalkma çabalarıyla geçti. Elhamdülillah, birlik ve beraberlik içerisinde birbirimizin yardımına koşarak yaralarımızı sarmaya gayret ediyoruz. Acılarımız büyük, kayıplarımız büyük ama kalanlar için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. En çok etkilenen ilçelerimiz Nurdağı ve İslahiye'de depremin ilk anlarından itibaren mağdur durumda olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik var gücümüzle koordine olarak, bir olarak çalışmalarımızı başlattık. Yol çalışmaları, su çalışmalarını tamamlayarak konteyner kentler kurduk, bütün sosyal ve kişisel ihtiyaçları için 'Tek Yürek Meydanı' oluşturduk. Konteynırlarda ihtiyaç duyacakları hem hijyen setlerimizi hem ısınma malzemelerini hem de mutfak malzemeleri dağıttık. Gaziantepli olmanın en büyük ayrıcalıklarından olan birlik ve beraberlik ruhu ile yeniden ayağa kalkmak için gücümüzü ortaya koyduk. Şimdi yeni yaşam alanlarımız oluşturuluyor. Her fırsatta vatandaşlarımızla hasbihal etmenin, dertlerine ortak olmanın istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmanın gayreti içinde olduk. Onların istekleri ve ihtiyaçlarına yönelik birçok çalışma başlattık. Bu yıl acıların yılı oldu. Yanı başımızda Kudüs'te bir insanlık suçu işleniyor. Sivil halka saldırılar düzenleniyor. Savaş ahlakına bile sığmayan canilikler yapılıyor. Dini duygulara yapılan saldırıların yanı sıra insan hak ve vicdan özgürlüğüne saldırılar düzenleniyor. En kısa zamanda bu tarihi hatadan dönülmesini ve uzlaşmanın tesisini diliyorum. Bu yıl yaşadığımız asrın felaketi sebebiyle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını buruk bir şekilde kutlamak durumunda kaldık. 2'inci yüzyıla girdik ve artık Türkiye daha güçlü. Demokrasi ve özgürlük anlayışı, kalkınma ve refah parolasıyla hedeflerine ilerleyen Türkiye'de hedeflerine hazır bir Gaziantep için imkansız denilenleri mümkün, hayal edilenleri gerçek yapma gayretimizden asla geri adım atmayacağız. Geçtiğimiz yıllarda ilimizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olduk. Kentin ulvi hedeflerine ulaşması, modern ve yaşanılabilir bir şehir olması yolunda hizmet ve yatırımlarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz, Gazi şehrimizi her kulvarda hak ettiği yere taşımaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi, önümüzdeki yıl da vatandaş odaklı, verimlilik esaslı, sosyal belediyecilik eksenli, sürdürülebilir içerikli projelerimize, yenilerini eklemeye kararlıyız. Şüphesiz, geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için, hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizlerin, aynı şehri paylaşan insanlar olarak, en önemli sorumluluğumuzun 'birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü olmak' olduğunu düşünüyorum. Bu azim ve kararlılıkla gece gündüz çalışacağız. Rabbimden 2024 yılında sıkıntıların, zorlukların ve husumetlerin ortadan kaldırılmasında yeni fırsat kapılarının açılmasını diliyor, yaptığımız bu çalışmalarda halkımızın huzuruna, mutluluğuna sebebiyet vermesini niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, yaralarımızı iyileştirdiğimiz, yeni umutlar yeşertmek için var gücümüzle çalıştığımız bu günlerde, tüm insanlık için acının hüznün geride kaldığı, sevgi, umut ve yeni başlangıçların filizlenip fidana dönüştüğü bir yıl diliyorum. 2024 yılının şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, insanlığın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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