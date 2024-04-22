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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin mesajında, çocukların dünyanın geleceği, teminatı olarak yaşanan acıları sona erdirecek, her yerde barışın, kardeşliğin tohumlarını ekecek umutlar olduğunu belirtti.

Şahin, mesajında, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için Meclis'in kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur. Meclisimizin, Milli Mücadelemizde gönüllerde yaktığı ateş en karanlık günlerde aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, halkımıza güç, cesaret ve moral aşılamıştır. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir" dedi.

Şahin, gözlerindeki pırıltıda ülkenin aydınlık geleceğini gördükleri çocukların küçücük bedenlerinde atan kocaman yürekleriyle toplumu geleceğe taşıdıklarını vurgulayarak, "Sizlerden beklentim, yarın kendi ülkelerinizde birer birey, birer yönetici ve hepsinden önemlisi birer insan olarak kararlarınızı hep barıştan, dostluktan yana almanızdır" ifadelerini kullandı.

104 yıl önce Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu anlamlı günü Çocuk Bayramı olarak ilan etmesi, bağımsız bir ülkenin fikri hür vicdanı hür evlatları olarak yetişen çocuklara bırakılan en önemli miraslarından olduğunu ifade eden Şahin, "Sizlere hediye edilen bugün, özgürlük uğruna ölüm kalım mücadelesi veren bir milletin iradesini temsil edecek Birinci Büyük Millet Meclisi'ni açarak egemenliğini ilan ettiği tarihtir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine dayalı demokratik zemin üzerinde yükselen Cumhuriyetin temelleri aslında bugün atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde dönüm noktası olan bugünü Atatürk gerçekten de büyük bir öngörü ile çocuklara armağan etmiştir. Bu duygu ve düşünceyle demokrasi ruhunun aydınlattığı yolda, barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşanan bir dünya bırakma temennisiyle bütün çocukların, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sevgiyle gözlerinden öpüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP