Şahin, Geneyik-Deredüzü arasında yapılan sıcak asfalt serimini inceledi - Son Dakika
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Şahin, Geneyik-Deredüzü arasında yapılan sıcak asfalt serimini inceledi

13.08.2022 17:30
Şahin, Geneyik-Deredüzü arasında yapılan sıcak asfalt serimini inceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı Geneyik ve Deredüzü kırsal mahallelerini birbirine bağlayan yoldaki 4 kilometrelik sıcak asfalt serimini yerinde inceledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı Geneyik ve Deredüzü kırsal mahallelerini birbirine bağlayan yoldaki 4 kilometrelik sıcak asfalt serimini yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hafta sonu mesaisi çerçevesinde gerçekleştirdiği köy ziyaretlerini sürdürdü. Şahin, ziyaretler sırasıdna Geneyik ve Deredüzü mahallelerine giden Başkan Şahin, sıcak asfalt çalışması yapan ekiplere tatlı ikram ederek, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

"Yol medeniyettir, yol yapmaya devam edeceğiz"

Başkan Şahin, ziyaret sonrası yaptığı konuşmada, her hafta sonu köylerde çiftçilerle ve vatandaşla bir araya geldiklerini belirterek, "Ziyaretlerimizde, köylerde yapılanları ve yapılacakları konuşuyoruz. Şu an asfalt sezonu. Biz artık grup yollarına sıcak asfalt seriyoruz. Aslında grup yollarında sıcak asfalta geçmek ülkenin alt yapı belediyeciliğinde geldiği noktayı gösteriyor. Yol birleştirir. Yol kazaları önler. Yol bir konfordur. Yol aynı zamanda verimliliktir. Bir an önce ulaşmak istediğin yere gitmektir. Yol maliyeti düşürmektir. O yüzden her geldiğimizde 'Yola ihtiyacımız var' denildiğinde vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık diye sıcak asfalta geçtik. Yol medeniyettir, yol yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Psikolojik tedavi görenlerin rehabilitasyonuna el sanatıyla katkı sağlıyorlar Psikolojik tedavi görenlerin rehabilitasyonuna el sanatıyla katkı sağlıyorlar
Kaynak: İHA

Fatma Şahin, Şahinbey, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahin, Geneyik-Deredüzü arasında yapılan sıcak asfalt serimini inceledi - Son Dakika

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