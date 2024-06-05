Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nü kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dünya Çevre Günü programında yaptığı konuşmada, dünyayı korumanın ve bilimin önemini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerde çevre dostu teknolojiler ve sürdürülebilir enerji kaynakları tanıtıldı.

05.06.2024 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, insanlığın ortak mirası olan dünyayı koruyarak geleceğe taşımanın önemini belirterek, daha iyi insanlar yetiştirmek için bilimin ve aklın rehber edinmesinin gerektiğini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Valiliği iş birliğinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Program, çevre, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan sergi düzenekleri alanının açılışıyla başladı.

Ziyaretçilere çevre dostu teknolojiler ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının tanıtıldığı sergi alanının açılışında, iklim değişikliğinin etkilerini ve çevreye duyarlı yaşam biçimlerini teşvik eden birçok interaktif düzenek yer aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada, ortak gezegen dünyayı incitmeden korumanın önemini belirterek, "5 Haziran Dünya Çevre Günü, insanlığın ortak mirası olan dünyayı geleceğe taşımak için çok özel bir gün. Çocuklarımızın heyecanını ve onların gözlerindeki ışığı geliştirmek için açılan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlamak ve hatırlatmak istiyorum. Bilim dünyası, bilgi ekonomisi şu anda dünyanın en büyük gücü. Bilgi kozdur. Kozunu iyi kullandığın zaman dünyanın sözünü sen söylersin. İşte o yüzden bizden daha bilgili nesiller yetiştirmek için bilim ve aklı kendimize rehber edinmeliyiz" dedi.

"Çevreyi korumanın tüm canlılar için öneminin yüksek olduğundan bahsetti"

Doğanın insana emanet edildiğini hatırlatan Başkan Fatma Şahin, "Masmavi gökyüzü bizlere emanet. Kuşlar gökyüzünde uçsun istiyoruz, mutlu olsunlar istiyoruz. Kuşlar kendini güvende hissetsin istiyoruz. Havayı kirlettiğimiz zaman kuşların yuvasının nasıl dağıldığını görüyoruz. Her şeyin bizlere emanet olduğu bu dünyanın her bir köşesinin huzurlu ve mutlu olması gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve katılımcılar açılış kurdelesini keserek, çevre temalı düzeneklerin bulunduğu sergi alanını gezdi ve bilgi aldı.

Büyükşehir'in düzenlediği sıfır atık yarışması kapsamında 3 ayda öğrenciler yaklaşık 80 bin kilo atık topladı

Programın ikinci bölümünde ise 5-9 Haziran Çevre Haftası kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 1 Mart ila 31 Mayıs tarihleri arasında ilkokul ve ortaokullar arasında düzenlenen ve 79 bin 375 kilo atığın toplandığı "Sıfır Atık Toplama Yarışması"nda derece alan okullar için ödül töreni gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Büyükpınar İlköğretim Okulu'nun 3'üncü olduğu Sıfır Atık Yarışmasında, Ayvaz Gökdemir Ortaokulu ikinci, Empati İlkokulu ise birincilik ipini göğüsledi. Derece alan okullar Başkan Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim müdürleri tarafından ödüllendirildi.

İklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler ve sürdürülebilir yaşam pratikleri konuşuldu.

Etkinliklerin son kısmı, İklim Krizi ve Sürdürülebilir Yaşam konulu panel ile devam etti.

Uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilen panelde, iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler ve sürdürülebilir yaşam pratikleri konuşuldu. Panel, katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve interaktif bir soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'ndeki bu etkinlikler, çevre bilincinin artırılmasına ve sürdürülebilir gelecek için atılacak adımların önemine dikkat çekti. Dünya Çevre Günü vesilesiyle düzenlenen program, tüm katılımcılara ilham verici bir deneyim sundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü, Fatma Şahin, Gaziantep, Etkinlikler, Çevre, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
12:59 Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: ’Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı’ Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: 'Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı'
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:23 Diyarbakır’da İsrail saldırılarına tepki: Kanlı gelinlik ve Filistin bayrağı renklerinde kıyafet tasarlandı Diyarbakır'da İsrail saldırılarına tepki: Kanlı gelinlik ve Filistin bayrağı renklerinde kıyafet tasarlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 14:03:37. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement