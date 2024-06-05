Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nü kutladı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, insanlığın ortak mirası olan dünyayı koruyarak geleceğe taşımanın önemini belirterek, daha iyi insanlar yetiştirmek için bilimin ve aklın rehber edinmesinin gerektiğini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Valiliği iş birliğinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Program, çevre, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan sergi düzenekleri alanının açılışıyla başladı.

Ziyaretçilere çevre dostu teknolojiler ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının tanıtıldığı sergi alanının açılışında, iklim değişikliğinin etkilerini ve çevreye duyarlı yaşam biçimlerini teşvik eden birçok interaktif düzenek yer aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada, ortak gezegen dünyayı incitmeden korumanın önemini belirterek, "5 Haziran Dünya Çevre Günü, insanlığın ortak mirası olan dünyayı geleceğe taşımak için çok özel bir gün. Çocuklarımızın heyecanını ve onların gözlerindeki ışığı geliştirmek için açılan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlamak ve hatırlatmak istiyorum. Bilim dünyası, bilgi ekonomisi şu anda dünyanın en büyük gücü. Bilgi kozdur. Kozunu iyi kullandığın zaman dünyanın sözünü sen söylersin. İşte o yüzden bizden daha bilgili nesiller yetiştirmek için bilim ve aklı kendimize rehber edinmeliyiz" dedi.

"Çevreyi korumanın tüm canlılar için öneminin yüksek olduğundan bahsetti"

Doğanın insana emanet edildiğini hatırlatan Başkan Fatma Şahin, "Masmavi gökyüzü bizlere emanet. Kuşlar gökyüzünde uçsun istiyoruz, mutlu olsunlar istiyoruz. Kuşlar kendini güvende hissetsin istiyoruz. Havayı kirlettiğimiz zaman kuşların yuvasının nasıl dağıldığını görüyoruz. Her şeyin bizlere emanet olduğu bu dünyanın her bir köşesinin huzurlu ve mutlu olması gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve katılımcılar açılış kurdelesini keserek, çevre temalı düzeneklerin bulunduğu sergi alanını gezdi ve bilgi aldı.

Büyükşehir'in düzenlediği sıfır atık yarışması kapsamında 3 ayda öğrenciler yaklaşık 80 bin kilo atık topladı

Programın ikinci bölümünde ise 5-9 Haziran Çevre Haftası kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 1 Mart ila 31 Mayıs tarihleri arasında ilkokul ve ortaokullar arasında düzenlenen ve 79 bin 375 kilo atığın toplandığı "Sıfır Atık Toplama Yarışması"nda derece alan okullar için ödül töreni gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Büyükpınar İlköğretim Okulu'nun 3'üncü olduğu Sıfır Atık Yarışmasında, Ayvaz Gökdemir Ortaokulu ikinci, Empati İlkokulu ise birincilik ipini göğüsledi. Derece alan okullar Başkan Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim müdürleri tarafından ödüllendirildi.

İklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler ve sürdürülebilir yaşam pratikleri konuşuldu.

Etkinliklerin son kısmı, İklim Krizi ve Sürdürülebilir Yaşam konulu panel ile devam etti.

Uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilen panelde, iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler ve sürdürülebilir yaşam pratikleri konuşuldu. Panel, katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve interaktif bir soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'ndeki bu etkinlikler, çevre bilincinin artırılmasına ve sürdürülebilir gelecek için atılacak adımların önemine dikkat çekti. Dünya Çevre Günü vesilesiyle düzenlenen program, tüm katılımcılara ilham verici bir deneyim sundu. - GAZİANTEP