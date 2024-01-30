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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi E-Spor Merkezi Öğrencileri Yetenek Taramasına Alıyor - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi E-Spor Merkezi Öğrencileri Yetenek Taramasına Alıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, E-Spor Merkezinde öğrencileri tarama testine alarak doğuştan yetenekli olanları farklı eğitim planlarıyla kariyer sahibi yapmayı hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi E-Spor Merkezi Öğrencileri Yetenek Taramasına Alıyor
30.01.2024 - 12:04,  Güncelleme: 12:19
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kurduğu E-Spor Merkezinde Türkiye'de bir ilke imza atıp öğrencileri tarama testine alarak doğuştan yetenekli olanları hazırlayacağı farklı eğitim planlarıyla bu alanda kariyer sahibi yapmayı amaçlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların nitelikli zaman geçirmesini sağlamak, oyun kültürünü doğru ve yerinde eğitimlerle güçlendirmek için E-Spor Merkezinde teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor.

Bu kapsamda başvuru sayısı binin üzerine çıkan öğrenciler, yaş ve yetenek kategorilerine göre sınıflandırılıyor. Eğitim süreci, "E-Spor Nedir", "Büyükşehir Belediyesi'nin E-Spor Merkezini Duydunuz mu" konu başlıklarıyla başlıyor.

Eğitimin ardından öğrenciler, kendileri için ayrılan bilgisayarlara geçerek, refleks, tepki ve zamanlama gibi terimlerin ölçüt olarak alındığı yetenek taramalarından geçiyor. Türkiye'de e-Spor camiasında ilk niteliği taşıyan bu uygulama ile öğrencilerin becerileri tespit edilerek doğru yönlendirmeler ve özgün eğitimlerle kariyer sahibi yapılması planlanıyor.

"Yarıyıl programıyla daha fazla kişiye ulaşmak hedefleniyor"

Büyükşehir Belediyesi E-Spor Merkezi sorumlusu Mehmet Enes Yılmaz, E-Spor Merkezinin 2022 yılında beri aktif bir şekilde hizmet verdiğini belirterek, "E-Spor Merkezimize şehrimizde ulaşmayan çocuklar ve gençlerimiz kalmasın diye yarıyıl tatilinde böyle bir programı devreye soktuk. Bu seneki programımıza E-Spor Tarama Testi ekledik. Bu sayede Türkiye'de ilk niteliği taşıyan bu uygulama ile doğuştan yetenekli e-sporcularımızı keşfetmeyi hedefliyoruz. İlerleyen süreçlerde yetenekli e-sporcuları farklı eğitim müfredatlarına dahil ederek yetiştirmek istiyoruz" dedi.

"E-Spor oyuncuları merkezden memnun"

Hüsam Muhammed Ali, E-Spor Merkezinin kurulması sonrası organize edilen turnuvaya katıldığını anlatarak, "Bu turnuvada birinci olmuştum. Büyükşehir Belediyesi'nin biz gençlere sağladığı bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Turmuvada Valorant'a katılmıştım. Daha önce ilçede de bir turnuva deneyimim olmuştu. E-Spor Merkezi ile şu an bir hobi olan oyun yeteneğimi daha da profesyonel bir evreye çekebileceğimi düşünüyorum. Bu işte daha ileriki süreçlerde gelişerek meslek haline getirmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi Cansu Kurlan ise e-sporla Valorant oyunu sayesinde tanıştığını söyleyerek, "Bugün E-Spor Merkezinde yetenek taramalarımız yapılıyor. Günden güne bu testlerden de anladığım üzere kendimi geliştiriyorum. Fark ederek daha da yükseleceğimi tahmin ediyorum. Yarıyıl tatilim süresince de merkeze düzenli olarak gelmeyi düşünüyorum. Ortamdan ve merkezin sunduğu hizmetlerden çok memnun kaldım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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