Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için Geniş Kapsamlı Bir Plan Hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için Geniş Kapsamlı Bir Plan Hazırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince şehrin düzenini ve temizliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir koordinasyon planı hazırladı. Bu plan kapsamında yaklaşık 700 personel görev yapacak.

14.06.2024 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince şehrin düzenini ve temizliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir koordinasyon planı hazırladı. Bu plan kapsamında yaklaşık 700 personel görev yapacak.

Şehrin muhtelif yerlerinde çeşitli birimler kontrollerini sürdürecek. İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Kadın, Aile, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Kültür, Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı'nda görevli yaklaşık 700 kişilik ekip bayram boyunca sahada olacak.

Gaziantep'in merkez ilçelerinde 55 kurban satış alanı ve kurban kesim noktası belirleyen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 302 personel ve diğer kamu kuruluşlarından 82 personel ile toplamda 384 kişilik ekip, sahada nöbet tutacak.

Vatandaşların rahat bayram geçirmesi için ilaçlamalar tüm hızıyla sürecek

Bayram boyunca yapılacak çalışmalar kapsamında 30 bin çöp konteyneri ilaçlanacak ve temizlenecek, 165 bin sinek ve karasinek odağı kontrol edilecek, 250 adet sarı bayrak uygulaması yapılacak. Satış ve kesim alanları da ilaçlanacak. Belediye, bayram süresince ve sonrasında karasinek ve sivrisinek oluşumunu engelleyerek vatandaşların rahat bir bayram geçirmesini hedefliyor.

Öte yandan bayramdan sonra bir ay boyunca hayvan kesim ve satış noktalarında ilaçlamalar devam edecek. Gaziantep'teki temiz çevre hassasiyetine yönelik vatandaşların da titiz davranmaları bekleniyor.

Mezarlık ziyaretlerinde, bayramın ilk günü ve Babalar Günü olan 16 Haziran'dan itibaren 19 Haziran tarihine kadar ziyaretçilere Yasin-i Şerif, şeker, çiçek ve su ikram edilecek.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeler de bayramın ilk günü saat 12.00'den itibaren hizmet verecek ve tatil süresince tam gün açık olacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Gaziantep, Kurban, Çevre, Yerel, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için Geniş Kapsamlı Bir Plan Hazırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:15 Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi
12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
13:21 Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:37:45. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için Geniş Kapsamlı Bir Plan Hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement