Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için Geniş Kapsamlı Bir Plan Hazırladı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince şehrin düzenini ve temizliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir koordinasyon planı hazırladı. Bu plan kapsamında yaklaşık 700 personel görev yapacak.

Şehrin muhtelif yerlerinde çeşitli birimler kontrollerini sürdürecek. İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Kadın, Aile, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Kültür, Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı'nda görevli yaklaşık 700 kişilik ekip bayram boyunca sahada olacak.

Gaziantep'in merkez ilçelerinde 55 kurban satış alanı ve kurban kesim noktası belirleyen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 302 personel ve diğer kamu kuruluşlarından 82 personel ile toplamda 384 kişilik ekip, sahada nöbet tutacak.

Vatandaşların rahat bayram geçirmesi için ilaçlamalar tüm hızıyla sürecek

Bayram boyunca yapılacak çalışmalar kapsamında 30 bin çöp konteyneri ilaçlanacak ve temizlenecek, 165 bin sinek ve karasinek odağı kontrol edilecek, 250 adet sarı bayrak uygulaması yapılacak. Satış ve kesim alanları da ilaçlanacak. Belediye, bayram süresince ve sonrasında karasinek ve sivrisinek oluşumunu engelleyerek vatandaşların rahat bir bayram geçirmesini hedefliyor.

Öte yandan bayramdan sonra bir ay boyunca hayvan kesim ve satış noktalarında ilaçlamalar devam edecek. Gaziantep'teki temiz çevre hassasiyetine yönelik vatandaşların da titiz davranmaları bekleniyor.

Mezarlık ziyaretlerinde, bayramın ilk günü ve Babalar Günü olan 16 Haziran'dan itibaren 19 Haziran tarihine kadar ziyaretçilere Yasin-i Şerif, şeker, çiçek ve su ikram edilecek.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeler de bayramın ilk günü saat 12.00'den itibaren hizmet verecek ve tatil süresince tam gün açık olacak. - GAZİANTEP