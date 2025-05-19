Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 200 öğretmenden Ata'ya zeybekli saygı duruşu

GAZİANTEP - Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, anlamlı ve duygusal bir gösteriyle başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan programda, Öğreten Adımlar Halk Oyunları Topluluğu'na bağlı 200 öğretmen, ay yıldızlı tişörtleriyle sahne aldı. Zeybek oyunu oynayan öğretmenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını büyük bir coşku ve gururla andı.

Festivaller Parkı'nda gerçekleştirilen gösteride, zeybeğin asaletiyle selam duran öğretmenler, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyon desteğiyle sahnelenen bu özel performans, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından uzun süre alkış aldı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen resmi kutlama programında, protokolü de yine aynı ekip karşıladı. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajları okundu. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Kutlamalar, Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı öğrencilerinin müzikle devam etti. Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışmaları'nda derece alan öğrenciler sahne aldı. Wushu Gösteri Ekibi ve Halk Oyunları Ekibi'nin performanslarıyla alan adeta bayram yerine döndü.

Etkinlik alanını gezen protokol üyeleri, gençlerle bir araya geldi, stantları ziyaret etti. Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve şehir protokolü katıldı.

Gösterinin ardından, öğretmenlerin sahne arkasındaki duygularına da mikrofon uzatıldı. Katılımcı öğretmenler, "Ata'mızı, onun en çok sevdiği halk oyunuyla anmak bize onur verdi" ifadelerini kullandı.