Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için sanat ve bilim kursları düzenliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Dönemi yarıyıl tatilinde öğrenciler için sanat, bilim ve eğlence dolu kurslar hazırladı.

Karnelerin dağıtılmasıyla yarıyıl tatiline giren çocuklar ve gençler için Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Tatilin öğrenciler için verimli geçmesi için 8 merkezde uzman eğitmenler gözetiminde 260 atölye çalışması hazırlandı.

Gaziantep Çocuk Kütüphanesi, Alaeddin Yavaşca Çocuk Kütüphanesi, Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi ve Güvenevler Çocuk Kütüphanesi'nde 5-12 yaş grubu çocuklar için eğitmenler eşliğinde dinlenirken geliştiren, eğlendirirken düşündüren atölyeler düzenlenecek. Çocuk Sanat Merkezi'nde ise tasarım, müzik, cam, resim, mozaik, ebru, seramik, drama, akıl ve zeka oyunları atölyeleriyle 7-16 yaş grubu çocuklar ve gençler yeteneklerini keşfedecek. Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, 6-14 yaş grubu katılımcıları ile matematik, doğa bilimleri, teknoloji, tasarım, astronomi, girişimcilik atölyeleri ile hafta içi ve hafta sonları ebeveynleri ile katılabilecekleri eğlenceli ve öğretici atölyeler sunacak.

Türkiye'deki mağara galerisinin bulunduğu ve Dünya Çocukları'nın tanıtıldığı tek oyun ve oyuncak müzesi olma özelliğine sahip Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, Jale Tekinalp Yücel Kültür Sanat ve Mozaik Merkezi'nde de farklı yaş gruplarına özel etkinlikler ve atölyeler gençleri ve çocukları bekliyor.

"Çocuklara özel etkinlikler gazi şehre geliyor"

Ayrıca yarıyıl tatiline özel olarak 25 Ocak'ta Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü oyuncularınca sergilenecek "Eni'nin Kalbi Çocuk Operası" Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Sahnesi'nde çocuklarla buluşacak. 25-26 Ocak tarihlerinde de Alev Aksaç katılımlarıyla "Ritim & Beden Perküsyonu" atölyesi, 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ise Leyla Zeynep Bakkalbaşı katılımlarıyla "Dijital Resim Atölyesi" düzenlenecek. - GAZİANTEP