 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için sanat ve bilim kursları düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için sanat ve bilim kursları düzenliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Dönemi yarıyıl tatilinde öğrenciler için sanat, bilim ve eğlence dolu kurslar hazırladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen atölye çalışmaları, çocukların ve gençlerin tatillerini verimli geçirmelerini sağlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için sanat ve bilim kursları düzenliyor
22.01.2024 - 13:42,  Güncelleme: 13:48
Abone Ol

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Dönemi yarıyıl tatilinde öğrenciler için sanat, bilim ve eğlence dolu kurslar hazırladı.

Karnelerin dağıtılmasıyla yarıyıl tatiline giren çocuklar ve gençler için Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Tatilin öğrenciler için verimli geçmesi için 8 merkezde uzman eğitmenler gözetiminde 260 atölye çalışması hazırlandı.

Gaziantep Çocuk Kütüphanesi, Alaeddin Yavaşca Çocuk Kütüphanesi, Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi ve Güvenevler Çocuk Kütüphanesi'nde 5-12 yaş grubu çocuklar için eğitmenler eşliğinde dinlenirken geliştiren, eğlendirirken düşündüren atölyeler düzenlenecek. Çocuk Sanat Merkezi'nde ise tasarım, müzik, cam, resim, mozaik, ebru, seramik, drama, akıl ve zeka oyunları atölyeleriyle 7-16 yaş grubu çocuklar ve gençler yeteneklerini keşfedecek. Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, 6-14 yaş grubu katılımcıları ile matematik, doğa bilimleri, teknoloji, tasarım, astronomi, girişimcilik atölyeleri ile hafta içi ve hafta sonları ebeveynleri ile katılabilecekleri eğlenceli ve öğretici atölyeler sunacak.

Türkiye'deki mağara galerisinin bulunduğu ve Dünya Çocukları'nın tanıtıldığı tek oyun ve oyuncak müzesi olma özelliğine sahip Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, Jale Tekinalp Yücel Kültür Sanat ve Mozaik Merkezi'nde de farklı yaş gruplarına özel etkinlikler ve atölyeler gençleri ve çocukları bekliyor.

"Çocuklara özel etkinlikler gazi şehre geliyor"

Ayrıca yarıyıl tatiline özel olarak 25 Ocak'ta Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü oyuncularınca sergilenecek "Eni'nin Kalbi Çocuk Operası" Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Sahnesi'nde çocuklarla buluşacak. 25-26 Ocak tarihlerinde de Alev Aksaç katılımlarıyla "Ritim & Beden Perküsyonu" atölyesi, 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ise Leyla Zeynep Bakkalbaşı katılımlarıyla "Dijital Resim Atölyesi" düzenlenecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sanat, Kültür, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için sanat ve bilim kursları düzenliyor - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:41:36. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için sanat ve bilim kursları düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement