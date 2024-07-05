Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı\'nın Hollanda maçını dev ekranlarda yayınlayacak

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile oynayacağı çeyrek final maçı için Galle ve Masal Park'larında dev ekranlar kuracak. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 eşleşmelerinde Avusturya karşısında 2-1 galip gelen Türkiye A Milliler çeyrek finale yükselerek son 8 takım arasında girdi. Tüm Türkiye'de galibiyeti coşkuyla karşılanan Ay-Yıldızlılar çeyrek finalde Hollanda'ya rakip oldu. EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecanın yükselttiği çeyrek final maçını Gazi şehirli futbolseverler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak dev ekranlarla A Milli Takımı'nı destekleyecek. 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak maç, Galle ve Masal Park'larında dev ekranlarda canlı yayınlanacak.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda millilerin Hollanda karşısında yarı final bileti için çıkacağı maçta tüm Türkiye, A Milli Takımı'nın yanında tek yürek olacak. - GAZİANTEP