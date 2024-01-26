Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Vatandaşlara Hizmet Sunuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Sosyal Belediyecilik" ilkesinden hareketle vatandaşların hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları hizmetler karmasını Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmete sunuyor.

"Yeni nesil belediyecilik, doğumdan ölüme hayatın her alanına dokunmaktır" diyen ve ilkesel yöneticilik unsurlarını dikkate alarak projelerini hayata geçiren Başkan Fatma Şahin, eğitim, sağlık ve evlilik gibi konularda stratejik adımlar atıp, vatandaşların yaşamına dokunuyor.

Annelere hamilelikten doğuma destek

Bu kapsamda "Anneye Süt Bebeğe Can" projesiyle 123 bin 357 anneye toplamda 5 milyon 357 bin 892 litre süt dağıtılırken, "Hoş Geldin Minik Hemşerim" projesiyle 15 bin yenidoğan bebeğe setler dağıtıldı. Şahin'in "Eğitim Şehri Gaziantep" mottosuyla, eğitimi başarıya dönüştürmek için kente kazandırdığı Türkiye'ye örnek olan projesi "Uygulamalı Çocuk Kütüphaneleri" ilk kez Gaziantep'te kuruldu. 2017 yılından bu yana toplamda 1 milyon 522 bin 156 çocuk, kütüphanelerden faydalandı.

"7'den 70'e her yaş için eğitim"

İlkokul birinci sınıfa başlayan 250 bin öğrencinin tamamına okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği verilirken, 60 bin öğrenciye okul kıyafeti hediye edildi. Eğitimin her yaştan insan için devam ettiğine inanan Şahin, mesleki ve örgün eğitime GASMEK'ler aracılığı ile destek olurken, becerilerini geliştirmek isteyen ve yeni beceriler edinmek isteyen kişiler için de GASMEK'leri ilk çalınan kapı olarak kentte hayata geçirdi. GASMEK'lerde eğitim gören binlerce öğrenci başarısını artırıyor. 36 kurs merkezinde toplamda 72 bin 961 öğrenci eğitimlerden yararlandı.

"Yuva kurmak sizden, destek bizden"

"Yuva Kurmak Sizden, Destek Bizden" projesiyle Büyükşehir Belediyesi evlenmek isteyen gençlerin ekonomisine destek sağladı. 8 bin çift evlilik desteğinden faydalandı. Çiftler evlerini kurarken seçtikleri bir eşyayı belediye aracılığıyla temin edebildi.

"Gündüz bakımevi ve kreşlerle eğitim erken başlıyor"

Çalışan anneleri desteklemek amacıyla üç farklı okul öncesi eğitim modeli uygulanıyor. Bu kapsamda OSB Gündüz Bakımevi ve Anaokulu, Merkez Gündüz Bakımevi, İbrahimli Gündüz Bakımevi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi'nde kreş ve gündüz bakım evi, 6 mahalle anaokulu, 8 farklı sitede Anaokulum Bahçemde Projesi ile bugüne kadar 4 bin 500 çocuğa okul öncesi eğitim hizmeti verildi.

"Yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlar yalnız bırakılmadı"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), yaşlı bireyler, engelli ve bakıma muhtaç hastalara da hizmetlerini sürdürüyor. Engelli ve bakıma muhtaç hastalara yönelik ücretsiz evde fizik tedavi hizmeti ile parkinson, serebral palsi, omurilik felci, inme, omurilik yaralanmaları sonucu tekerlekli sandalyeye bağlı yetişkinler, kas erimesi ve doğumsal anomali olan spina bifida tanılı çocuk hastalara günlük yaşam aktivitelerini desteklemek için evde fizik tedavi hizmeti uygulanıyor. GBB'ye bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde bu hizmet kapsamında açıldığı gün itibariyle ücretsiz 23 bin 988 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verildi.

"Hizmetlerde yaş sınırı yok"

GBB'ye bağlı Moral Evi'nde tedavi gören yaşlılar için müzik terapileri, iş-uğraş atölyesi, akıl ve zeka oyunları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, spor, psikolojik destek, moral motivasyon çalışmaları gibi aktivitelerle danışanların günlük sosyalleşme ve tedavi ihtiyacı sağlanıyor. Öte yapan GBB'ye bağlı Aktif Yaşam Merkezi'nde yaşlıların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, sosyal hayattan kendilerini soyutlamalarını önlemek, sosyolojik, psikolojik ve belli başlı sağlık hizmetleri veriliyor. Merkez içerisinde faaliyet gösterecek kurslar sayesinde yaşlıların ilgili oldukları alanlarda destekler verilerek hayata daha mutlu ve umutlu bir şekilde bağlanmalarını sağlanıyor.

"Proje Türkiye'de ilk kez yerel yönetimlerde uygulandı"

Türkiye'de ilk kez yerel yönetimlerce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dar gelirli engelli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hizmet veren Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi, asrın felaketi 6 Şubat depremleri sonrasında 474 engelli afetzedeye ücretsiz olarak ortez, protez ve medikal malzeme desteği verdi. - GAZİANTEP