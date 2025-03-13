Gaziantep Büyükşehir'den Amatör Spor Kulüplerine 10 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir'den Amatör Spor Kulüplerine 10 Milyon TL Destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek amacıyla 10 milyon TL'lik nakdi yardım programı düzenledi. Başkan Fatma Şahin, sporun sağlıklı yaşam için önemine vurgu yaparak, kulüplerin ihtiyaç duyduğu desteği sunmaya devam edeceklerini belirtti.

13.03.2025 18:55
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- Gaziantep Büyükşehir'den amatör spor kulüplerine 10 milyon TL nakdi destek

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla "10 Milyon TL'lik Nakdi Destek Programı" düzenledi.

Spor şehri Gaziantep mottosuyla 7'den 70'e herkese sporu günlük yaşamında alışkanlık haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği amatör spor kulüplerine destek programını bu yıl da yineledi.

25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde gerçekleştirilen programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdulkadir Gözegir ve sporcular katıldı.

"Kulüplerimizin parası yarın yatıyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sağlıklı yaşamın en önemli konu başlıklarından biri olduğunu belirterek, "Biz çocukken matematiğin başından bizi kaldırmazlardı. Spor genelde matematiği, fiziği iyi olmayanların işi olarak görülürdü. Öyle bir şey de yok. 'Matematik, fizikten bunaldığında rahatlamak için ya müzik dinleyeceksin, ya bir spor oynayacaksın, ya bir sinema seyredeceksin' denilirdi. Ama o kadar önemli ki bu spor. Spor hayattır. Daha önce size malzeme desteği veriyorduk. Dediler ki bize nakit para desteği verin. Biz de hemen bunu organize ettik. Bugünkü 10 milyon TL'lik nakdi destek programından hemen bir gün sonra, yarın paralarınızı alacaksınız. Kulüp başkanlarımız güzel bir bayram hediyesi olsun" dedi.

"Başkan şahin taleplerimizi hiçbir zaman geri çevirmedi"

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdulkadir Gözegir, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kendilerine her şartta destek olduğunu ifade ederek, "Amatör spor kulüpleri adına ne talep edersek edelim hiçbir zaman geri çevrilmedi. Fazlasıyla destek verildi. Bu Türkiye'de ilk. Bunun bir benzeri daha yok Türkiye'de. Gaziantep adına verilen bu destekler çok önemli. Sporcuların yetişmesinde, ahlaklı bir neslin yetişmesinde bu destekler önemli bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

"Bugün burada yapılan bu yardım çok kıymetli"

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, yıllarca amatör spor çatısı altında futbol antrenörlüğü yaptığını belirterek, "Bugün buradan yapılan bu yardımın ne kadar kıymetli olduğunu sahadan gelen biri olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim. Başkanımız Fatma Şahin'in spora olan desteğini herkes görüyor. Bu doğrultuda yetenek taraması ile ilgili gençlerimizi keşfetmek adına da kendisiyle bir iş birliğimiz var, bunu beraber yürütüyoruz. 11 istasyonda çocuklarımızı yeteneklerine göre seçerek amatöre yeni sporcular kazandırmak için gayret gösteriyoruz. Birlikte 'Amatör olmadan profesyonel olunmaz' edasıyla kentin yeni başarıları için çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Başkanımız Fatma Şahin ile gurur duyuyoruz"

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ise sporun çok önemli bir alan olduğunu vurgulayarak, "Şehrimize sahip çıkmak önemli. Önümüzde çok güzel günler var. Başkanımız Fatma Şahin, göreve geldiği günden bu yana sadece şehrimizle değil, kendisiyle de övünüyor, gurur duyuyoruz. Kendisinin Türkiye'de bir karşılığı var. Türkiye'de hangi vilayete gidersek gidelim, Fatma Hanım'ın muhabbeti geçiyor" diye konuştu.

Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir'den Amatör Spor Kulüplerine 10 Milyon TL Destek - Son Dakika

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