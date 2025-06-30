Gaziantep Büyükşehir'den emeklilere özel yeni bir sosyal yaşam alanı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir'den emeklilere özel yeni bir sosyal yaşam alanı

Gaziantep Büyükşehir\'den emeklilere özel yeni bir sosyal yaşam alanı
30.06.2025 18:05  Güncelleme: 18:08
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Emekliler Lokali, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü'nde düzenlenen törenle resmen hizmete açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Emekliler Lokali, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü'nde düzenlenen törenle resmen hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte bu vizyona uygun projelere ağırlık veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eski Öğretmenevi binasının bulunduğu alanı emeklilere yönelik yeni bir sosyal yaşam alanı olarak şehre kazandırdı. Kent merkezinde konumlanan lokal, 65 yaş üstü vatandaşlara hem ekonomik hem de sosyal katkı sunacak şekilde tasarlandı.

Doğayla iç içe 6 bin 400 metrekarelik yaşam alanı

Toplam 6 bin 400 metrekarelik alanda kurulan Emekliler Lokali, 5 bin metrekarelik açık bölümüyle doğayla bütünleşen bir ortam sunuyor. Alan içinde çınar ağaçlarının gölgesinde oturma alanları, GBB Kültür A.Ş. yayınlarının bulunduğu kütüphane, Osmanlı mimarisinden esinlenen havuz, 1.600 metrekarelik gül bahçesi ve gölgelikli dinlenme alanları yer alıyor.

Sabah 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında hizmet veren lokalde, 65 yaş üstü emekliler menüdeki ürünlerden yüzde 50 indirimle faydalanabiliyor. Çay, kahve, soğuk içecekler ve simit gibi ürünlerle uygun fiyatlı bir sosyal buluşma noktası sunuluyor.

"Karıncalar gibi çalışıp yeni eserlerle huzurunuza geldik"

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emekliler Lokali'nin yalnızca bir yapı değil, aynı zamanda derin anlam taşıyan bir sosyal hizmet olduğunu vurgulayarak, "Sevdiğin şeye emek verirsin. Emek verdiği şeyi seversin. O yüzden evlatlarımızı çok seviyoruz. Çünkü çok zor yetişiyor evlat. Anamızı, babamızı da o yüzden çok seviyoruz. Çünkü onlar bize çok emek veriyorlar. Şimdi bu güzel eserleri de yapmak bize nasip oldu. Hakikaten içimdeki duyguları size anlatmak istiyorum. Çok mutluyum. Buraya geldiğimiz zaman taş konuşuyor, ağaç konuşuyor, sizin gözünüzün içi konuşuyor, yüreğinizdeki kalbiniz konuşuyor. Karıncalar gibi çalışıp dev eserler yapmayı Rabb'im bize nasip etsin. Arkamızda dağ gibi durdunuz. Bu sizin duruşunuzla birlikte biz karıncalar gibi çalışıp size yeni eserler yaparak huzurlarınıza geldik" dedi.

"Huzur ve sosyalleşmenin yeni mekanı"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, lokalin açılışında yaptığı konuşmada alanın şehrin sosyal yapısına değer katacağını belirterek, "Gerçekten de huzur ve sosyalleşmenin mekanı olacağı belli. Siz büyüklerimizi burada sohbet ederken, huzurlu bir şekilde vakit geçirirken görmek bizleri mutlu etti. Şehrin ihtiyaçlarını doğru okuma ve halkla doğrudan temas kurma sanatının başarılı bir örneğiyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"Sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ise yaptığı konuşmada sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneğinin hayata geçtiğini belirterek, "1994'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla başlayan bu vizyon, bugün Gaziantep'te böyle kıymetli bir eserle devam ediyor. Yıllar önce Gaziantep'in kalbi olan bu mekan, şimdi yeniden şehrin sosyal yaşamına katkı sunacak" diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da Emekliler Lokali'nin önemli bir mekan olduğunu belirterek Gaziantep'e kazandırılan bu yeni sosyal alan için emeği geçenlere teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

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