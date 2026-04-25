Gaziantep Büyükşehir\'den kent içi ulaşımı rahatlatacak yeni çözüm

25.04.2026 16:23  Güncelleme: 16:24
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent içi ulaşımın önemli ana arterlerinden biri olan Fevzi Çakmak Bulvarı ve Kemal Köker Caddesi'nde yürütülen düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kent içi ulaşımda yaşanan sıkışıklıkları gidermek amacıyla çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fevzi Çakmak Bulvarı ve Kemal Köker Caddesi'nde uzun araç kuyruklarının önüne geçecek düzenlemeleri tamamladı. Bu çalışmalar sayesinde 25 Aralık Devlet Hastanesi Kavşağı ile Başkarakol Kavşağı arasında yaşanan trafik yoğunluğuna kalıcı çözüm getirildi.

Fevzi Çakmak Bulvarı'nda kuyruklanmaya kalıcı çözüm

Bu kapsamda, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasının inşaat sürecinde ayrılan 10 metrelik alan ulaşıma kazandırıldı. Bölgede, hastane ve alışveriş merkezine girişlerde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla ulaşım hattına iki yeni şerit eklendi ve trafik düzenlemeleri tamamlandı. Öte yandan, yeni oluşturulan otobüs durağı peron alanı sayesinde toplu taşıma araçlarının trafiğe etkisi en aza indirildi.

Kemal Köker Caddesi'nde altyapı yenilendi

Kemal Köker Caddesi'nde ise yer üstünde bulunan enerji nakil hatları yer altına alındı. Başta GASKİ olmak üzere tüm altyapı ve enerji kuruluşlarıyla koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda, uzun yıllar hizmet verecek modern bir altyapı sistemi oluşturuldu. Bölgede tamamlanan ve devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Fatma Şahin, teknik ekibinden bilgi aldı; muhtarlar ve esnafla bir araya gelerek görüş ve önerileri dinledi.

"Küçük dokunuşlarla büyük sorunları çözüyoruz"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Fatma Şahin, akılcı ve tecrübeye dayalı çalışmalarla önemli bir sorunun çözüldüğünü belirterek, "Ustalık dönemimizde gerçekten küçük dokunuşlarla çok büyük sorunları çözüyoruz. Burası şehrin ana damarı. Cumhurbaşkanımız yol medeniyettir, su medeniyettir diye yola çıktı. Yeni hastane yapılırken bu yolu bize bırakmaları bu çalışmada en büyük fırsatlardan biri oldu. Arkadaşlar da çok iyi bir trafik mühendisliği yaptılar. Çünkü otobüsler geldiği zaman kuyruklanma oluyordu. Seri akış sağlanamıyordu. Fevzi Çakmak Bulvarı ile Başkarakol Kavşağı arasındaki sıkışma da bütün şehri ve bölgeyi etkiliyordu. Bu küçük dokunuş çok büyük bir fırsata dönüştü. Büyük bir sorunu çözdü. Hem otobüslerimiz çok rahat bir şekilde gelip kuyruklanma yapmadan otobüs durağında durabiliyor, hem de hastanenin yolu ayrıldı. Acil bir durumda hiç bekleme yaşamadan önündeki araçlardan dolayı zaman kaybetmeden direkt hastamızı hastaneye ulaştıracak yeni yol güzergahı yapıldı" dedi.

"Katılımcı belediyecilikle birlikte yeni bir modeli hayata geçirmiş oluyoruz"

Kemal Köker Caddesi'nde altyapı kuruluşlarıyla yapılan koordineli çalışmaların sonunda seri akışın sağlandığını söyleyen Başkan Fatma Şahin, "Bu dönem bu dokunuşları çok önemsiyoruz. Bir de bunu yaparken bakın burada muhtarlarımızla konuşarak yapıyoruz. Esnafa sorarak yapıyoruz. Katılımcılığı çok önemsiyoruz. Onların fikirlerini alarak yapıyoruz. Onların fikirlerini aldığımızda bizim düşünemediğimiz bir şeyi onlar düşündüğü zaman bunu hemen yaptığımız çalışmanın içerisine koyuyoruz. Bunu yapınca da herkes sahipleniyor. Günün sonunda hem sorun çözülüyor hem de katılımcı belediyecilikle birlikte yeni bir modeli hayata geçirmiş oluyoruz. Büyükşehirlerin en büyük meselesi ulaşım. Şehirler vücuda benziyor. Bir yerde ulaşım can damarı. Tıkandığı zaman ya kalp krizi geçiriyorsun ya beyne pıhtı atıyor. Biz o kalp krizine dönmeden beyne pıhtı atmadan erken uyarı sistemiyle şehrin akışını kuvvetlendiriyoruz ve atar damarları, can damarları birbirine bağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Genel Sekreter Yardımcısı Kördeve'den teknik bilgilendirme

İncelemeler sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve de Fevzi Çakmak Bulvarı'nda yapılan çalışmaların trafik akışına sağladığı katkılar hakkında teknik bilgiler paylaştı. Kördeve, Kemal Köker Caddesi'nde gerçekleştirilen altyapı yatırımlarıyla bölgenin yaklaşık 30 yıllık ihtiyacının karşılandığını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

