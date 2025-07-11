Gaziantep Büyükşehir\'den yeni evli çiftlere unutulmaz bir hediye

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından aile yapısını güçlendirmeye yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, yeni evlenen çiftlere özel ücretsiz fotoğraf çekimi desteği hayata geçirildi.

Galle Park'ın doğal dokusunda gerçekleştirilen çekimlerde, her çift için özel saatler belirlenerek kişiye özel bir deneyim sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi, hayatlarının en özel anlarından birini ölümsüzleştirmek isteyen çiftlere estetik ve profesyonel bir ortamda çekim imkanı sağlıyor.

Başvurular ve detaylar internette

Fotoğraf çekimi desteğinden faydalanmak isteyen çiftler, başvuru ve detaylı bilgiye gaziantepailem.com, aile.gaziantep.bel.tr adreslerinden ya da GaziantepAilem mobil uygulaması üzerinden ulaşabiliyor.

Gerekli şartları sağlayan çiftler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na da katılarak başvurularını tamamlayabiliyor.

Aile Yılı kapsamında genç çiftlere özel bu anlamlı destekle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, evliliğin ilk adımlarında çiftlerin yanında olmaya devam ediyor. - GAZİANTEP