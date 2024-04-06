Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

06.04.2024 12:05  Güncelleme: 12:08
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ulaşım, güvenli alışveriş, turizm ve mezarlık ziyaretleri çerçevesinde bayram tatilinin ve öncesinin huzurlu geçmesi için önlemlerini aldı, hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda şehir içi ulaşımda vatandaşlara kolaylık sağlamak için 9 Nisan ile 12 Nisan tarihleri arasında Gaziantep Büyükşehir'e bağlı tramvay, turuncu otobüsler ve Gaziray ücretsiz hizmet verecek.

Şikayetler 'Alo 153'e bildirilebilecek

Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren motorize, mobil, sivil ve resmi ekipler, vatandaşın alışveriş yaptığı işletmelerde rutin denetlemelerin dışında, satışa sunulan ürünler ve satış ortamlarında denetimlerini sürdürüyor. Sivil ekip ve resmi kıyafetli zabıta ekipleri, trafiğe kapalı yaya bölgelerinde alışveriş yoğunluğu göz önünde bulundurularak, bayrama kadar 24 saat boyunca herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için mesaisini sürdürecek.

Bayramın ilk 3 günü müzeler ziyarete açık olacak

Diğer yandan turizm açısından kentin önemli müzeleri olan Atatürk Anı Müzesi, Fıstık Müzesi, Hamam Müzesi, Ali İhsan Göğüs Müzesi ve Gaziantep Araştırma Merkezi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi bayramın ilk üç günü ziyarete açık olacak.

Yasin-i Şerif ve fidan dağıtılacak

Bayram boyunca 24 saat ekibiyle vatandaşa hizmet verecek Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, akraba veya yakınlarını ziyaret edecek vatandaşlara Yasin-i Şerif hediye edecek. Bunun yanında mezarlıklarda, 24 saat anons sistemiyle Kur'an'ı Kerim okunacak. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca mezarlıklarda ücretsiz fidan dağıtacak. Öte yandan vatandaşa daha iyi hizmet sağlanması adına mezarlıkların iç kısımlarında temizlik yapılırken bordürlerde de boya badana işlemi gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ulaşım, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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