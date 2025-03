Gaziantep\'e 2 Bin Kişilik Yurt Protokolü İmzalandı

Yerel

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 2 bin öğrenci kapasiteli yurt protokolünün imzalanması ile birlikte Gaziantep'teki üniversiteleri tercih edecek öğrencilerin konaklama sorunu yaşamayacağını bildirdi.

Gaziantep'e 2 bin kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdu yapılması ile ilgili protokol Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin'in katıldığı törenle imzalandı. Protokole göre, Gaziantep Üniversitesi içerisine 2 bin kişilik lüks otel konforunda öğrenci yurdu yapılacak.

"Eğitim ve spor şehriyiz"

Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, protokol imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep'in 4 üniversitesi ile birlikte her yıl on binlerce öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Gaziantep, dört üniversitesiyle her yıl binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan bir eğitim ve spor şehridir. Bu doğrultuda, ailelerimizin evlatlarını gönül rahatlığıyla Gaziantep'e gönderebilmeleri için devletimizin otel konforundaki yurtlarına bir yenisini daha eklemek üzere önemli bir adım attık. Gaziantep Üniversitesi kampüsü içerisinde 2 bin kişi kapasiteli yeni bir yurt yapımı için protokol imzalandı. Böylece, gelecek yıllarda da şehrimize gelen öğrencilerimizin konaklama konusunda sorun yaşamaması adına gerekli kapasite artırımları hayata geçirilmeye devam ediyor. Bizleri makamında kabul eden ve bu önemli yatırımın şehrimize kazandırılmasında gösterdiği hassasiyet için Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederiz" dedi.

"Gaziantep'i gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz"

Üniversite adaylarına da seslenen Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Sevgili gençler, Gaziantep'te yurtlarımız hazır, spor tesislerimiz hazır. Eğitim ve spor şehri Gaziantep'i gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz" diye konuştu. - GAZİANTEP