Emniyet Müdürü'nden öğrencilere sürpriz futbol sürprizi - Son Dakika
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Emniyet Müdürü'nden öğrencilere sürpriz futbol sürprizi

Emniyet Müdürü\'nden öğrencilere sürpriz futbol sürprizi
11.06.2026 12:52
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Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehitkamil Empati İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle futbol oynadı, sınıfları dolaştı ve gelecek hedeflerine ilişkin ilham verici tavsiyelerde bulundu. Özcan, halkla iç içe yönetim anlayışıyla takdir toplarken, okul müdürü ziyaretin motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehitkamil Empati İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve eğitimcilerle bir araya geldi. Okuldaki futbol turnuvasına katılarak minik sporcularla yeşil sahada ter döken Özcan, sınıfları da dolaşarak öğrencilere gelecek hedefleri üzerine ilham veren tavsiyelerde bulundu.

Gaziantep'te güvenliğin yanı sıra toplumsal bağları güçlendiren adımlarıyla dikkat çeken İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehitkamil Empati İlkokulu'na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Okulda düzenlenen futbol turnuvasının coşkusuna ortak olan Özcan, ceketini çıkarıp sahaya inerek minik öğrencilerle futbol oynadı. Renkli ve eğlenceli anlara sahne olan maçta, İl Emniyet Müdürü'nün çocuklarla olan samimi diyaloğu yüzleri güldürdü.

"Hangi mesleği seçerseniz seçin, en iyisi olun"

Saha dışındaki etkinliğini sınıflara da taşıyan Celal Özcan, sıraları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle uzun uzun sohbet etti. Çocukların geleceğe dair hayallerini ve düşüncelerini dinleyen Özcan, başarının anahtarının disiplinli çalışmaktan geçtiğini vurguladı. Öğrencilere altın değerinde nasihatlerde bulunan Emniyet Müdürü Özcan, "Gelecekte hangi mesleği seçerseniz seçin, alanınızda en iyisi olmak için mücadele edin. Ülkemizin sizin gibi çalışkan ve azimli gençlere ihtiyacı var" diyerek çocuklara vizyon aşıladı.

Toplumun bütün kesimleri tarafından takdir topluyor

Göreve geldiği günden bu yana esnaftan öğrenciye, sivil toplum kuruluşlarından sokaktaki vatandaşa kadar herkesle dirsek teması kuran Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, toplumun bütün kesimleri tarafından büyük bir sevgi ve takdirle karşılanıyor. Sadece makamında oturan bir bürokrat profili yerine; sahada, halkın içinde, hatta okul bahçesinde çocuklarla futbol oynayacak kadar samimi bir yönetim anlayışı sergileyen Özcan, devletin güler yüzünü ve şefkatini Gaziantep halkına hissettirmeye devam ediyor. Emniyet-halk ilişkilerini en üst seviyeye taşıyan bu vizyoner yaklaşım, şehrin huzur ve güven iklimine de çok olumlu yansıyor.

Okul Müdürü İrfan Balbey'den teşekkür

Ziyaret kapsamında okul idaresi ve öğretmenleri de unutmayan İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehitkamil Empati İlkokulu Müdürü İrfan Balbey'den yıl sonu etkinlikleri ve okul genelinde yürütülen eğitim-öğretim çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldı. Öğretmenler odasında eğitimcilerle de bir araya gelerek onlara moral ve destek verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü İrfan Balbey, İl Emniyet Müdürü'nün bu ziyaretinin okul toplumu için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün okulumuzu ziyaret ederek bizleri onurlandıran, öğrencilerimizle turnuvada maçlara katılarak onlara unutulmaz bir anı bırakan, öğretmen ve idarecilerimize moral veren Gaziantep İl Emniyet Müdürümüz Sayın Celal Özcan'a şahsım ve okulumuz adına çok teşekkür ediyoruz." Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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