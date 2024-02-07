Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep\'e \'Gazi\'lik unvanının 103. yıl dönümünü kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Gaziantep'e 'Gazi'lik unvanı verilişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gaziantep halkının 103 yıldır Gazi'lik unvanını büyük bir onur ve gururla taşıdığını kaydeden GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi, "Gaziantep savunması; şanlı tarihimizde ellerinde vatan ve millet sevdalarından başka hiçbir silahı olmayan Antep halkının tarihe altın harflerle nakşettiği bir kahramanlık destanıdır. Birinci dünya savaşı sonrası önce İngilizler, ardından da Fransızlar tarafından işgal edilen Gaziantep, 11 ay süren kuşatma boyunca dünya tarihinin gördüğü en büyük bağımsızlık mücadelelerinden birine sahne olmuştur. Dışarıdan hiçbir destek ve yardım almadan, kendi kısıtlı imkanlarıyla düşman ordularına karşı amansız bir mücadele veren şanlı ecdadımız, inancın ve vatan sevgisinin tüm zorlukların üstesinden geleceğini bu süreçte tüm dünyaya göstermiştir. 11 ay boyunca 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla vatan topraklarını müdafaa eden, bu kutlu yolda 6 bin 317 evladını şehadete uğurlayan yiğit atalarımız, tarihe iz bırakan bu şanlı direnişleriyle kendi yazgısı ile baş başa kalan Anadolu insanımız için de bağımsızlık yolunda ilham kaynağı olmuştur. Bağrından Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan gibi isimsiz nice kahramanlar çıkaran Antep halkının göstermiş olduğu bu taktire şayan direniş, TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde şehre 'Gazi' unvanı verilerek taçlandırılmıştır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben Antepliler 'in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar' sözüne de mazhar olan Gaziantepliler, Gazilik onurunu ve şerefini İstiklal Madalyası ile birlikte 103 yıldır ilk günkü heyecanla göğsünde taşımaktadır. Bu onuru bundan sonra da ebediyen taşımaya devam edecektir. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, Gaziantep'e 'Gazi' unvanı verilişinin 103. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Antep'i Gaziantep yapan tüm aziz şehit ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." - GAZİANTEP
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. Bağdat'ın doğusunda gerçekleşen saldırıda Saadi'nin kullandığı araç hedef alındı ve Saadi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölge halkı, saldırıya tepki göstererek 'Amerika'ya hayır' sloganları attı. Irak hükümeti henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Son Dakika › Yerel › Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep'e 'Gazi'lik unvanının 103. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?