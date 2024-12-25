Gaziantep'in kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'in kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı

Gaziantep\'in kurtuluşunun 103\'üncü yıl dönümü kutlandı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle kentte kutlama töreni düzenlendi.

25.12.2024 11:36  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle kentte kutlama töreni düzenlendi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda protokol üyelerinin ve vatandaşların yoğun katılımıyla tören düzenlendi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Garnizon Komutanı Osman Aytaç tarafından şehitler anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı atışı yapıldı. Tören, protokol üyelerinin Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi ziyaretiyle son buldu. Şehitlikte şehitler için dua edilirken mezarlarına ise çiçek bırakıldı.

Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Osman Aytaç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kutlamalar, gaziantep, Politika, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'in kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Erdoğan, SGK’ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz Erdoğan, SGK'ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
08:39 Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
17:49 Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu
17:21 Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
17:14 Galatasaray Muslera’nın yerini 5 kuruş ödemeden dolduracak Galatasaray Muslera'nın yerini 5 kuruş ödemeden dolduracak
17:11 Okan Buruk’un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor Okan Buruk'un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor
17:10 ’Yakışıklı Güvenlik’i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor 'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
17:10 Özgür Özel’den Emine Erdoğan’a dikkat çeken çağrı: Eşiniz eve gelince sorun Özgür Özel'den Emine Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Eşiniz eve gelince sorun
16:58 Fenerbahçe Talisca’dan sonra Firmino’yu da bitiriyor Fenerbahçe Talisca'dan sonra Firmino'yu da bitiriyor
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 13:22:02. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'in kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.