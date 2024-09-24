Gaziantep Kültür Yolu Festivali\'nde Kıbrıs Lezzetleri Buluştu

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Gaziantep'te düzenlenen Gaziantep Kültür Yolu Festivali (GastroANTEP) kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ile Gaziantep arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin 15. yıl dönümü mutfak etkinlikleri ve lezzetli tatlarla renklendi.

Festival kapsamında düzenlenen "Hellim ile Gaziantep Lezzetleri" adlı mutfak atölyesi, Kıbrıslı ünlü şef Tanya Kilitkayalı ile Gaziantep MUSEM Akademi'nin yetenekli şefleri Ahmet Uygun, Neslihan Yıldırım ve Mehmet Kılıç'ı bir araya getirdi. Şefler, Kıbrıs'ın meşhur hellim peyniri ile Gaziantep fıstığını kullanarak içli köfte ve irmik tatlısı gibi yöresel lezzetlerde yenilikçi dokunuşlar sundu.

Festival alanını dolduran misafirlerin yoğun ilgisi altında gerçekleşen etkinlik, Gaziantep ve Lefkoşa arasındaki 15 yıllık dostluğun simgesi olarak öne çıktı. Etkinliğe, Lefkoşa Belediyesi Başkan Vekili Tolga Ahmet Raşit ve beraberindeki heyet de katılım sağladı.

Gaziantep ve Lefkoşa'nın kardeş şehir ilişkileri, kültürel paylaşım ve dostluk çerçevesinde gelecekte de devam edeceğinin sinyallerini verdi. - GAZİANTEP